Southamptonrendőri túlkapástüntetés

Elszabadult a népharag a tüntetésen a briteknél, brutális összecsapások az utcán + videó

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Országos felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában Henry Nowak halála, miután nyilvánosságra került a rendőri testkamerás felvétel a haldokló fiatal letartóztatásáról. A southamptoni utcákon zavargások törtek ki, miközben politikusok, aktivisták is megszólaltak az ügyben. A tragédia nyomán újra fellángolt a vita a brit rendőrség működéséről, a rasszizmus kérdéséről és az igazságszolgáltatás kettős mércéjéről.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 10:55
Brit rendőr a southamptoni tüntetőkkel néz farkasszemet
Brit rendőr a southamptoni tüntetőkkel néz farkasszemet Forrás: AFP
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Tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel kedden este Southamptonban, miközben azt skandálták: „Nem kapok levegőt.” Több mint ezren vonultak a központi rendőrőrs elé Henry Nowak halála miatt. 

A demonstrálók zászlókat és „mentsük meg a gyerekeinket” feliratú transzparenseket tartottak a magasba, mások kukákat, fáklyákat és sörösdobozokat dobáltak a rendőrök felé.

A zavargások egy nappal azután robbantak ki, hogy nyilvánosságra került a rendőrségi testkamerás felvétel Henry Nowak letartóztatásáról. A videón a 18 éves fiú többször is azt mondja: „Nem kapok levegőt.” A diákot korábban hatszor szúrta meg egy számára ismeretlen férfi, a „kések megszállottjaként” emlegetett Vickrum Digwa.

A 23 éves támadó a helyszínre érkező rendőröknek azt állította, hogy Henry rasszista sértéseket kiabált felé, megütötte őt és leverte a turbánját. A súlyosan sérült fiatalt ezután őrizetbe vették, miközben a földön feküdt saját vérében. A fiú többször kérte, hogy hívjanak mentőt, és négyszer mondta el, hogy megszúrták. Egy rendőr erre úgy reagált: „Szerintem nem szúrtak meg, haver.” Henry Nowak röviddel később meghalt.

A hétfőn este közzétett felvétel hatalmas felháborodást váltott ki országszerte, kedden pedig ezrek gyűltek össze Southamptonban.

Az ügy politikai vihart is kavart Nagy-Britanniában. Kemi Badenoch konzervatív politikus szerint Henry Nowak meggyilkolása „sorsfordító pillanat” lehet a rasszizmus elleni küzdelemben. 

A tüntetések előtt a Hampshire-i rendőrség megerősítette, hogy felmondott az egyik rendőr, aki részt vett Henry Nowak letartóztatásában. 

A másik három érintett rendőr továbbra is szolgálatban maradt, miközben mind a négyüket tanúként kezelik a rendőrségi felügyeleti szerv vizsgálatában. A brit belügyminiszter arról is beszélt, hogy egy másik rendőr halálos fenyegetések miatt kénytelen volt elköltözni családjával.

Digwát hétfőn életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, legalább 21 év letöltendő szabadságvesztéssel, amiért vallási pengével hatszor megszúrta Henry Nowakot.

 

Elszabadult a népharag Southamptonban

Egy nappal később tüntetők érkeztek Southamptonba képekkel és transzparensekkel, majd a rendőrőrs elé vonultak. A helyszínen jelentős rendőri erőket vezényeltek ki, a rendőrök kordont alakítottak ki az épület körül.

A demonstrációhoz több ismert jobboldali szereplő is csatlakozott. Tommy Robinson szörnyűnek nevezte a letartóztatásról készült felvételt, és részvételre buzdította támogatóit. Robinson mellett Laurence Fox és Nick Tenconi, a UKIP vezetője is beszédet mondott a tömeg előtt. A demonstrálók kétszer elmondták az Úr imádságát, Robinson pedig arról beszélt, hogy szerinte „a fehér embereket másodrendű állampolgárként kezelik”.

A tüntetők közül többen Henry Nowak utolsó mondatait skandálták, miközben a rendőrökkel szemben egyre agresszívebbé vált a hangulat. Nick Tenconi azt követelte, hogy a Hampshire-i rendőrség bocsássa el és tartóztassa le az intézkedő rendőröket.

A közeli Portswood rendőrőrsnél a demonstrálók üvegeket dobáltak a rendőrautókra, később pedig kukákkal és különböző tárgyakkal támadták a rohamrendőröket. A tömeg több alkalommal megpróbálta áttörni a rendőrkordont, egy incidens során pedig fáklyát is a rendőrök felé hajítottak, miközben azt kiabálták: „Igazságot Henrynek!”

Rebekah Warne aktivista azt mondta, azért vett részt a demonstráción, mert félti tízéves fia jövőjét és biztonságát. Szerinte valaminek változnia kell Nagy-Britanniában.

Keir Starmer brit miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Henry Nowak letartóztatásáról készült felvétel „rosszullétet keltett benne”, és hangsúlyozta: a rendőröknek komoly kérdésekre kell választ adniuk a történtek miatt. 

Nigel Farage, a Reform UK vezetője szerint Henryvel úgy bántak, mintha a rasszista sértés vádját súlyosabbnak tekintették volna magánál a gyilkosságnál.

A politikus szerint a fiú utolsó emléke az lehetett, hogy a rendőrök a jogait olvasták fel neki, miközben megbilincselve feküdt a járdán.

Borítókép: Brit rendőr a southamptoni tüntetőkkel néz farkasszemet (Fotó: AFP)

 

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