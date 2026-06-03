Elszabadult a népharag a tüntetésen a briteknél, brutális összecsapások az utcán + videó

Tüntetők csaptak össze a rohamrendőrökkel kedden este Southamptonban, miközben azt skandálták: „Nem kapok levegőt.” Több mint ezren vonultak a központi rendőrőrs elé Henry Nowak halála miatt.

A demonstrálók zászlókat és „mentsük meg a gyerekeinket” feliratú transzparenseket tartottak a magasba, mások kukákat, fáklyákat és sörösdobozokat dobáltak a rendőrök felé.

UK police bodycam footage has been released from the December 2025 stabbing death of 18 year old Southampton student Henry Nowak, showing officers initially dismiss his statements of “I’ve been stabbed” and “I can’t breathe” while handcuffing him. https://t.co/mSwcDithax — Jose Asenjo (@AsenjoX) June 2, 2026

A zavargások egy nappal azután robbantak ki, hogy nyilvánosságra került a rendőrségi testkamerás felvétel Henry Nowak letartóztatásáról. A videón a 18 éves fiú többször is azt mondja: „Nem kapok levegőt.” A diákot korábban hatszor szúrta meg egy számára ismeretlen férfi, a „kések megszállottjaként” emlegetett Vickrum Digwa.

A 23 éves támadó a helyszínre érkező rendőröknek azt állította, hogy Henry rasszista sértéseket kiabált felé, megütötte őt és leverte a turbánját. A súlyosan sérült fiatalt ezután őrizetbe vették, miközben a földön feküdt saját vérében. A fiú többször kérte, hogy hívjanak mentőt, és négyszer mondta el, hogy megszúrták. Egy rendőr erre úgy reagált: „Szerintem nem szúrtak meg, haver.” Henry Nowak röviddel később meghalt.

Protesters are now setting dumpsters on fire and pushing bins towards the police line.



This is the sort of escalation and civil unrest that happens during mass migration. pic.twitter.com/iNyuY2ePLD — Young Bob (@YoungBobRB) June 2, 2026

A hétfőn este közzétett felvétel hatalmas felháborodást váltott ki országszerte, kedden pedig ezrek gyűltek össze Southamptonban.

Az ügy politikai vihart is kavart Nagy-Britanniában. Kemi Badenoch konzervatív politikus szerint Henry Nowak meggyilkolása „sorsfordító pillanat” lehet a rasszizmus elleni küzdelemben.

A tüntetések előtt a Hampshire-i rendőrség megerősítette, hogy felmondott az egyik rendőr, aki részt vett Henry Nowak letartóztatásában.

A másik három érintett rendőr továbbra is szolgálatban maradt, miközben mind a négyüket tanúként kezelik a rendőrségi felügyeleti szerv vizsgálatában. A brit belügyminiszter arról is beszélt, hogy egy másik rendőr halálos fenyegetések miatt kénytelen volt elköltözni családjával.