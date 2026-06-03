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Lejtmenetben Tusk, a lengyelek több mint fele nem bízik Magyar Péter szövetségesében

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Egyre mélyebb gödörbe kerülhet a lengyel miniszterelnök, miután a legfrissebb felmérés szerint már a lengyelek többsége nem bízik benne. Donald Tuskot nemcsak politikai ellenfelei, hanem saját külügyminisztere, Radoslaw Sikorski is megelőzte a népszerűségi rangsorban. A számok alapján komoly figyelmeztetést kapott a Magyar Péterrel is szövetséges lengyel kormányfő.

Magyar Nemzet
2026. 06. 03. 9:56
Donald Tusk lengyel miniszterelnök
Donald Tusk lengyel miniszterelnök Forrás: AFP
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Az IBRiS legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra is Karol Nawrocki a legmegbízhatóbbnak tartott lengyel politikus, bár támogatottsága az elmúlt hónapban mérséklődött.

Az államfőben a megkérdezettek 46,4 százaléka bízik, ami 2,7 százalékpontos visszaesést jelent az előző felméréshez képest. Ezzel párhuzamosan a válaszadók 42,8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem bízik benne.

A második helyre ismét Radoslaw Sikorski került, miután áprilisban Donald Tusk megelőzte őt a rangsorban.

A külügyminiszter most 42,7 százalékos bizalmi mutatót ért el, ami 5,3 százalékpontos javulás egy hónap alatt. Bár a megkérdezettek 40,9 százaléka továbbra sem bízik benne, az IBRiS szerint Sikorski legnagyobb előnye ugyanaz, mint Nawrockié: többen támogatják, mint ahányan elutasítják.

Donald Tusk a harmadik helyre szorult vissza. A lengyel miniszterelnökben jelenleg a válaszadók 36,6 százaléka bízik, ami 2,6 százalékponttal rosszabb eredmény az egy hónappal korábbinál.

A felmérés különösen kedvezőtlen jelzés a kormányfőnek annak fényében, hogy a megkérdezettek több mint fele, 51,4 százaléka bizalmatlan vele szemben.

Közvetlenül a dobogó mögött végzett Mateusz Morawiecki, a PiS alelnöke és korábbi miniszterelnök.

A válaszadók 35,7 százaléka bízik, ami enyhe, 1,1 százalékpontos csökkenést jelent áprilishoz képest. 
Az ötödik helyen a Szejm elnöke, Wlodzimierz Czarzasty áll 35,2 százalékos eredménnyel, míg a hatodik helyet a Konföderáció vezetője, Krzysztof Bosak szerezte meg 35 százalékos támogatottsággal. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter 34,2 százalékos pozitív megítélést kapott, míg a PiS vezetőjében, Jaroslaw Kaczynskiban a válaszadók 29,7 százaléka bízik.

A rangsor következő helyein Piotr Zgorzelski áll 28,8 százalékkal, őt pedig Krzysztof Gawkowski követi 27,2 százalékos eredménnyel. Przemyslaw Czarnek támogatottsága 26,9 százalék. A Konföderáció társelnöke, Slawomir Mentzen veszített korábbi támogatottságából: a politikus 25,5 százalékos pozitív értékelést kapott, ami 2,1 százalékpontos visszaesést jelent. 

Az IBRiS Piac- és Társadalomkutató Intézet az Onet megbízásából 2026. május 22–23-án készítette el a felmérést telefonos, számítógéppel támogatott kérdőíves interjúk segítségével. A kutatásban 1100 felnőtt lengyel vett részt.

 

Nawrocki vétójával szab gátat Tusk LMBTQ-s ambícióinak

Korábbi cikkünkben számoltunk be arról, hogy Donald Tusk kormánya újabb frontot nyitott a lengyel társadalmi vitákban azzal, hogy az azonos nemű pároknak is megnyitná a polgári élettársi kapcsolatok intézményét. Karol Nawrocki államfő szerint azonban a kezdeményezés a hagyományos házasság intézményét és a lengyel alkotmányt is veszélyezteti, ezért vétóra készül.

 

Borítókép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: AFP)

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