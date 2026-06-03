Lejtmenetben Tusk, a lengyelek több mint fele nem bízik Magyar Péter szövetségesében

Az IBRiS legfrissebb közvélemény-kutatása szerint továbbra is Karol Nawrocki a legmegbízhatóbbnak tartott lengyel politikus, bár támogatottsága az elmúlt hónapban mérséklődött.

Az államfőben a megkérdezettek 46,4 százaléka bízik, ami 2,7 százalékpontos visszaesést jelent az előző felméréshez képest. Ezzel párhuzamosan a válaszadók 42,8 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem bízik benne.

A második helyre ismét Radoslaw Sikorski került, miután áprilisban Donald Tusk megelőzte őt a rangsorban.

A külügyminiszter most 42,7 százalékos bizalmi mutatót ért el, ami 5,3 százalékpontos javulás egy hónap alatt. Bár a megkérdezettek 40,9 százaléka továbbra sem bízik benne, az IBRiS szerint Sikorski legnagyobb előnye ugyanaz, mint Nawrockié: többen támogatják, mint ahányan elutasítják.

Donald Tusk a harmadik helyre szorult vissza. A lengyel miniszterelnökben jelenleg a válaszadók 36,6 százaléka bízik, ami 2,6 százalékponttal rosszabb eredmény az egy hónappal korábbinál.

A felmérés különösen kedvezőtlen jelzés a kormányfőnek annak fényében, hogy a megkérdezettek több mint fele, 51,4 százaléka bizalmatlan vele szemben.

Közvetlenül a dobogó mögött végzett Mateusz Morawiecki, a PiS alelnöke és korábbi miniszterelnök.

A válaszadók 35,7 százaléka bízik, ami enyhe, 1,1 százalékpontos csökkenést jelent áprilishoz képest.

Az ötödik helyen a Szejm elnöke, Wlodzimierz Czarzasty áll 35,2 százalékos eredménnyel, míg a hatodik helyet a Konföderáció vezetője, Krzysztof Bosak szerezte meg 35 százalékos támogatottsággal. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszter 34,2 százalékos pozitív megítélést kapott, míg a PiS vezetőjében, Jaroslaw Kaczynskiban a válaszadók 29,7 százaléka bízik.