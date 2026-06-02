Káosz Berlinben, erre senki nem számított

A hatóságok szerint a villamos eddig tisztázatlan okból az Arnimstrasse megálló közelében, egy bal kanyarban egy felsővezetéket tartó oszlopnak ütközött.
Az ütközés erejétől a szerelvény hátsó része kisiklott. A tűzoltóság tömeges sérüléssel járó esetként kezelte a balesetet, ezért nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.
Tizenkét embert, köztük a villamos vezetőjét is kórházba szállították.
A helyszínen tartózkodik a berlini közlekedési vállalat, a BVG műszaki mentésért felelős szakembere is. Az áramellátást biztonsági okokból lekapcsolták. A tűzoltóság időközben átadta a helyszínt a BVG-nek, amely a sérült villamos elszállításáról és a műszaki helyreállításról gondoskodik.
A mentésben összesen 59 tűzoltó vett részt, köztük egy mentőorvos és egy vezető mentőorvos.
