Káosz Berlinben, erre senki nem számított

Több ember sérülését okozó baleset történt a német fővárosban. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a berlini mentőegységek, a közlekedést több villamosvonalon is leállították, pótlóbuszokat állítottak forgalomba.

Magyar Nemzet
2026. 06. 02. 13:36
Roncsok Forrás: AFP
A hatóságok szerint a villamos eddig tisztázatlan okból az Arnimstrasse megálló közelében, egy bal kanyarban egy felsővezetéket tartó oszlopnak ütközött.

Az ütközés erejétől a szerelvény hátsó része kisiklott. A tűzoltóság tömeges sérüléssel járó esetként kezelte a balesetet, ezért nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. 

Tizenkét embert, köztük a villamos vezetőjét is kórházba szállították. 

A helyszínen tartózkodik a berlini közlekedési vállalat, a BVG műszaki mentésért felelős szakembere is. Az áramellátást biztonsági okokból lekapcsolták. A tűzoltóság időközben átadta a helyszínt a BVG-nek, amely a sérült villamos elszállításáról és a műszaki helyreállításról gondoskodik.

A mentésben összesen 59 tűzoltó vett részt, köztük egy mentőorvos és egy vezető mentőorvos.

A balesetben érintett szerelvény a 9021-es számú villamos volt. A villamos legutóbb 2022. október 28-án esett át nagyobb felújításon. A baleset miatt az M5-ös villamosvonalon szünetel a közlekedés a Gehrenseestrasse és a Falkenberg közötti szakaszon. Az M17-es vonalat is érinti a fennakadás, ott a Rhinstrasse/Gartnerstrasse és Falkenberg között nem járnak a villamosok. A BVG tájékoztatása szerint az érintett szakaszokon pótlóbuszok közlekednek.

Borítókép: Roncsok (Fotó: AFP)

