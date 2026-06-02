Sulyok Tamás: Fenyegetéseken nem alapulhat demokrácia, nincs helye a lemondásomnak

Szertefoszlik Magyar Péter terve az uniós pénzekről? Brüsszel minden lépést figyel

Újabb alkotmányos és politikai konfliktus bontakozik ki Magyarországon, miközben Brüsszel igyekszik új fejezetet nyitni a budapesti kapcsolatokban. Magyar Péter miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök között nyílt vita alakult ki, amely során a jelenlegi kormány az alkotmány módosításának lehetőségét is felvetette annak érdekében, hogy eltávolíthassa hivatalából az államfőt. Az aggasztó események árnyékában érkezik Budapestre az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa, hogy több magyar politikussal tárgyaljon. A konfliktus az uniós forrásokhoz szükséges magyar terv körüli egyeztetéseket is beárnyékolja.

2026. 06. 02. 9:12
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Balogh Dávid
Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, hogy távozzon pozíciójából. Miután az államfő visszautasította a hétfői ultimátumot, amelyben lemondásra szólították fel, Magyar Péter bejelentette, hogy alkotmánymódosítással kényszerítené távozásra az államfőt. Sulyok Tamás szerint ez tovább mélyítené a társadalmi megosztottságot és rontaná Magyarország demokratikus megítélését külföldön.

Az ügy kedden új szintre lép, amikor Michael McGrath jogállamiságért felelős biztos Budapestre látogat, ahol magyar képviselőkkel és vezető politikusokkal, köztük Görög Márta igazságügyi miniszterrel és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterrel találkozik. 

Brüsszel továbbra is hallgat az ügyben.

Markus Lammert szóvivő egyelőre annyit mondott, hogy az Európai Bizottság tudatában van a kibontakozó alkotmányok konfliktusnak és figyelemmel követi az ezzel kapcsolatos eseményeket. Egy uniós tisztviselő szerint McGrath várhatóan nem hozza majd szóba az ügyet a tárgyalásain.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás szerint különösen aggasztók azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek szerinte sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét.

A közleményben Sulyok Tamás ismét megerősítette együttműködési szándékát a kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos intézménnyel. 

Kiemelte: amennyiben a törvényhozás az alkotmányos és uniós alapelvek tiszteletben tartásával működik, nincs ok attól tartani, hogy az államfő akadályozná vagy hátráltatná a demokratikus felhatalmazással rendelkező parlament munkáját.

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. A testület feladata az lehet, hogy értékelje a felmerült alkotmányos kérdéseket, és segítséget nyújtson a vita rendezésében az európai alkotmányos értékek figyelembevételével.

Az Európa Tanács egyik tisztviselője megerősítette, hogy egyeztetések zajlanak a bizottsággal, és figyelemmel kísérik a vita lehetséges következő lépéseit

– írta a Politico.

Az európai uniós források sorsa továbbra is bizonytalan marad, pláne a jelenlegi alkotmányos vita árnyékában. Miközben a magyar kormány versenyt fut az idővel a pénzek lehívásáért, a köztársasági elnök eltávolítását célzó és az alaptörvénnyel szembemenő törekvések erősen megkérdőjelezhetik a folyamatot.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Balogh Dávid)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
