Szertefoszlik Magyar Péter terve az uniós pénzekről? Brüsszel minden lépést figyel

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott határidőt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, hogy távozzon pozíciójából. Miután az államfő visszautasította a hétfői ultimátumot, amelyben lemondásra szólították fel, Magyar Péter bejelentette, hogy alkotmánymódosítással kényszerítené távozásra az államfőt. Sulyok Tamás szerint ez tovább mélyítené a társadalmi megosztottságot és rontaná Magyarország demokratikus megítélését külföldön.

Az ügy kedden új szintre lép, amikor Michael McGrath jogállamiságért felelős biztos Budapestre látogat, ahol magyar képviselőkkel és vezető politikusokkal, köztük Görög Márta igazságügyi miniszterrel és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterrel találkozik.

Brüsszel továbbra is hallgat az ügyben.

Markus Lammert szóvivő egyelőre annyit mondott, hogy az Európai Bizottság tudatában van a kibontakozó alkotmányok konfliktusnak és figyelemmel követi az ezzel kapcsolatos eseményeket. Egy uniós tisztviselő szerint McGrath várhatóan nem hozza majd szóba az ügyet a tárgyalásain.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sulyok Tamás szerint különösen aggasztók azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek szerinte sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét.

A közleményben Sulyok Tamás ismét megerősítette együttműködési szándékát a kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos intézménnyel.

Kiemelte: amennyiben a törvényhozás az alkotmányos és uniós alapelvek tiszteletben tartásával működik, nincs ok attól tartani, hogy az államfő akadályozná vagy hátráltatná a demokratikus felhatalmazással rendelkező parlament munkáját.