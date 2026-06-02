Európa nyári áramellátása – vannak helyi kockázatok

Az importfüggés komoly probléma

Magyarország a tanulmány egy térképén egyike annak a néhány, kedvezőtlenebb helyzetű országnak, amelynek a beépített áramtermelő kapacitása elmarad az áramkeresleti csúcsigényétől. A kettő aránya Magyarországon nyolcvan százalék, ennél csak egy olasz tartomány 34, illetve Luxemburg négy százaléka rosszabb. További hét országban sem éri el a száz százalékot az arány. Előrejelzését az Európai Unió kockázati felkészültségi rendeletének eleget téve készíti el évente az ENTSO-E. A dokumentumban sorra veszi a különböző energiaforrásokat, szimulációi alapján pedig felvázolja az ellátás lehetséges forgatókönyveit.