Moszkva nekiment Macronéknak, félelmetes kijelentéseket tettek az oroszok

A szóvivő szerint a Tagor május 31-én Murmanszkból Kamerun felé tartott, amikor a francia haditengerészet Bretagne partjaitól több mint 400 tengeri mérföldre, a nyílt tengeren megállította a hajót.

A francia hatóságok azzal indokolták az intézkedést, hogy a tanker állítólag hamis zászló alatt közlekedett.

Zaharova elismerte, hogy a nemzetközi tengerjog bizonyos esetekben lehetővé teszi egy hadihajó számára a hajók ellenőrzését a nyílt tengeren, ugyanakkor hangsúlyozta: a nemzetközi egyezmények nem adnak felhatalmazást arra, hogy egy hajót erőszakkal eltérítsenek eredeti útvonaláról és egy másik ország kikötőjébe kísérjenek.