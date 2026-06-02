Moszkva nekiment Macronéknak, félelmetes kijelentéseket tettek az oroszok

Oroszország élesen bírálta Franciaországot a Tagor nevű tanker feltartóztatása miatt. Moszkva álláspontja szerint a francia haditengerészet brit támogatással olyan intézkedést hajtott végre az Atlanti-óceánon, amely sérti a nemzetközi jog előírásait. A hajót a nyílt tengeren állították meg, majd egy francia kikötőbe kísérték.

Forrás: Origo2026. 06. 02. 9:27
Francia haditengerészek a Tagor nevű szankcionált orosz olajszállító tartályhajót figyelik Forrás: Marine Nationale/AFP
A szóvivő szerint a Tagor május 31-én Murmanszkból Kamerun felé tartott, amikor a francia haditengerészet Bretagne partjaitól több mint 400 tengeri mérföldre, a nyílt tengeren megállította a hajót.

A francia hatóságok azzal indokolták az intézkedést, hogy a tanker állítólag hamis zászló alatt közlekedett.

Zaharova elismerte, hogy a nemzetközi tengerjog bizonyos esetekben lehetővé teszi egy hadihajó számára a hajók ellenőrzését a nyílt tengeren, ugyanakkor hangsúlyozta: a nemzetközi egyezmények nem adnak felhatalmazást arra, hogy egy hajót erőszakkal eltérítsenek eredeti útvonaláról és egy másik ország kikötőjébe kísérjenek.

This handout photograph made available on June 1, 2026 by the French Marine Nationale (French Navy) shows military personnel hovering in a helicopter above the Tagor, a sanctioned Russian oil tanker, some 400 nautical miles west of France's Brittany coast. France and its allies have detained a sanctioned Russian oil tanker in the Atlantic over the weekend, President Emmanuel Macron said on Monday. The Tagor was detained on Sunday morning in international waters with the help of Britain and other partners, he said in a social media post. (Photo by Handout / Marine Nationale / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / MARINE NATIONALE " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Francia Haditengerészet katonai személyzete a Tagor, egy szankcionált orosz olajszállító tartályhajó felett (Fotó: Marine Nationale/AFP)

Oroszország Emmanuel Macron francia elnök kijelentéseit is bírálta

Macron korábban azt mondta, hogy a Tagor nemzetközi szankciók megsértése miatt került francia ellenőrzés alá. Zaharova szerint azonban kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott szankciók tekinthetők nemzetközinek, az Európai Unió vagy egyes nyugati országok által bevezetett korlátozások nem.

A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy számos nyugati érdekeltségű kereskedelmi hajó úgynevezett kényelmi zászló alatt közlekedik, és ha Franciaország a nyílt tengeren ezek ellen is hasonló módon lépne fel, az komoly következményekkel járhatna a globális tengeri kereskedelemre nézve.

Az ügyben az orosz nagykövetség hivatalos tájékoztatást kért a francia hatóságoktól a tanker lefoglalásának körülményeiről, valamint intézkedéseket tett a hajó orosz állampolgárságú személyzeti tagjainak védelmében.

A francia fél az ENSZ tengerjogi egyezményének 110. cikkére hivatkozik. Moszkva azonban vitatja ennek alkalmazhatóságát a Tagor esetében.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends a meeting of Russian President and Serbian Prime Minister at the Kremlin in Moscow on March 27, 2017. (Photo by SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP)
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

 

Korábban Emmanuel Macron bejelentette, hogy a francia haditengerészet brit és más szövetséges országok támogatásával feltartóztatta a szankciós listán szereplő tankert az Atlanti-óceánon. Az előzetes információk szerint a hajó kapitánya orosz állampolgár.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az esetet illegálisnak nevezte, és kijelentette: Oroszország álláspontja szerint a tanker lefoglalása a kalózkodás határát súrolja.

Borítókép: Francia haditengerészek a Tagor nevű szankcionált orosz olajszállító tartályhajót figyelik (Fotó: Marine Nationale/AFP)



 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
