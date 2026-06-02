Moszkva nekiment Macronéknak, félelmetes kijelentéseket tettek az oroszok

Oroszország élesen bírálta Franciaországot a Tagor nevű tanker feltartóztatása miatt. Moszkva álláspontja szerint a francia haditengerészet brit támogatással olyan intézkedést hajtott végre az Atlanti-óceánon, amely sérti a nemzetközi jog előírásait. A hajót a nyílt tengeren állították meg, majd egy francia kikötőbe kísérték.
A szóvivő szerint a Tagor május 31-én Murmanszkból Kamerun felé tartott, amikor a francia haditengerészet Bretagne partjaitól több mint 400 tengeri mérföldre, a nyílt tengeren megállította a hajót.
A francia hatóságok azzal indokolták az intézkedést, hogy a tanker állítólag hamis zászló alatt közlekedett.
Zaharova elismerte, hogy a nemzetközi tengerjog bizonyos esetekben lehetővé teszi egy hadihajó számára a hajók ellenőrzését a nyílt tengeren, ugyanakkor hangsúlyozta: a nemzetközi egyezmények nem adnak felhatalmazást arra, hogy egy hajót erőszakkal eltérítsenek eredeti útvonaláról és egy másik ország kikötőjébe kísérjenek.
Oroszország Emmanuel Macron francia elnök kijelentéseit is bírálta
Macron korábban azt mondta, hogy a Tagor nemzetközi szankciók megsértése miatt került francia ellenőrzés alá. Zaharova szerint azonban kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsa által jóváhagyott szankciók tekinthetők nemzetközinek, az Európai Unió vagy egyes nyugati országok által bevezetett korlátozások nem.
A szóvivő arra is figyelmeztetett, hogy számos nyugati érdekeltségű kereskedelmi hajó úgynevezett kényelmi zászló alatt közlekedik, és ha Franciaország a nyílt tengeren ezek ellen is hasonló módon lépne fel, az komoly következményekkel járhatna a globális tengeri kereskedelemre nézve.
Az ügyben az orosz nagykövetség hivatalos tájékoztatást kért a francia hatóságoktól a tanker lefoglalásának körülményeiről, valamint intézkedéseket tett a hajó orosz állampolgárságú személyzeti tagjainak védelmében.
A francia fél az ENSZ tengerjogi egyezményének 110. cikkére hivatkozik. Moszkva azonban vitatja ennek alkalmazhatóságát a Tagor esetében.
Korábban Emmanuel Macron bejelentette, hogy a francia haditengerészet brit és más szövetséges országok támogatásával feltartóztatta a szankciós listán szereplő tankert az Atlanti-óceánon. Az előzetes információk szerint a hajó kapitánya orosz állampolgár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!