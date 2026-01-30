A brit haditengerészet riadót fújt az oroszok miatt

Rendkívüli

Orbán Viktor: Brüsszel ki akarja nyírni a rezsicsökkentést + videó

Egy orosz teherhajó miatt riasztást adtak ki a brit felségvizeken, miután az fontos transzatlanti adatkábelek közelében horgonyzott le. A brit haditengerészet szerint a hajó mozgása szokatlan volt, de a legénység karbantartási munkákra hivatkozott. Végül a hajót távozásra szólították fel, és katonai helikopterrel kísérték ki a brit vizekről.

2026. 01. 30. 7:57
Brit haditengerészet – illusztráció Forrás: AFP
A brit haditengerészethez tartozó Wildcat helikopter kísérte ki a brit felségvizekről az orosz teherszállító hajót, miután az kulcsfontosságú transzatlanti adatkábelek közelében horgonyzott le – számolt be róla az Origo a The Telegraph cikkére hivatkozva.

A brit haditengerészethez tartozó Wildcat helikopter kísért ki egy gyanús orosz tankert a brit vizekről
A brit haditengerészethez tartozó Wildcat helikopter kísért ki egy gyanús orosz tankert a brit vizekről
Fotó: AFP

A teherszállító hajó kedd este hajózott fel a Bristol-csatornán, és megállt Somerset északi partjánál. A hajó kevesebb mint másfél kilométerre horgonyzott le az Egyesült Királyságot az USA-val, Kanadával, Spanyolországgal és Portugáliával összekötő tengeralatti kábelektől. Amikor a brit haditengerészet felvette velük a kapcsolatot, a hajó orosz legénysége javítási munkálatokra hivatkozott. 14 óra elteltével egy Wildcat helikopter szállt fel a somerseti Yeovilton bázisról, aminek eredményeként a hajó felhúzta a horgonyt és elhagyta a brit vizeket. Alicia Kearns, brit parlamenti képviselő szerint a hajó útvonala erősen gyanús volt. A MarineTraffic adatai azt mutatták, hogy kedd este a teherhajó a Bristol-csatornán haladt, majd helyi idő szerint 23 óra körül, két tengeri mérföldre Mineheadtől megállt. 

A hajó kevesebb mint 1,5 kilométeres távolságon belül horgonyzott le öt fontos tengeralatti adatkábeltől.

Repüléskövető oldalak szerint szerda reggel a G-HMGC lajstromjelű partiőrségi gép fél órán át keringett a hajó körül. A brit közlekedési minisztérium szóvivője közölte, hogy a hajót figyelmeztették, hogy hagyja el a brit vizeket a javítások befejezése után. A legénység eleget tett az utasításnak. A brit védelmi minisztérium képviselője elmondta:

Teljesen tisztában vagyunk az Oroszország által jelentett veszéllyel, amely a brit és szövetségesek tengeralatti kábeleinek, hálózatainak és csővezetékeinek feltérképezésére irányul, és ezt a fenyegetést közvetlenül kezeljük.

Korábban orosz hajókat már hoztak kapcsolatba tenger alatti infrastruktúrát érintő incidensekkel. Ahogy arról lapunk is beszámolt, decemberben a finn hatóságok letartóztatták a Fitburg nevű orosz tanker legénységét, miután a Helsinki és Tallinn közötti kábelek megsérültek az áthaladás során. 2026 elején pedig a Jantar nevű orosz lehallgatóhajó lépett be brit vizekre, ami a Királyi Haditengerészet felderítési műveletét váltotta ki. John Healey védelmi miniszter akkor a parlamentben kijelentette:

Legyen világos mindenkinek, ez egy kémhajó.

Borítókép: Brit haditengerészet. Illusztráció (Fotó: AFP)

