A brit haditengerészet riadót fújt az oroszok miatt

A brit haditengerészethez tartozó Wildcat helikopter kísérte ki a brit felségvizekről az orosz teherszállító hajót, miután az kulcsfontosságú transzatlanti adatkábelek közelében horgonyzott le – számolt be róla az Origo a The Telegraph cikkére hivatkozva.

A brit haditengerészethez tartozó Wildcat helikopter kísért ki egy gyanús orosz tankert a brit vizekről

Fotó: AFP

A teherszállító hajó kedd este hajózott fel a Bristol-csatornán, és megállt Somerset északi partjánál. A hajó kevesebb mint másfél kilométerre horgonyzott le az Egyesült Királyságot az USA-val, Kanadával, Spanyolországgal és Portugáliával összekötő tengeralatti kábelektől. Amikor a brit haditengerészet felvette velük a kapcsolatot, a hajó orosz legénysége javítási munkálatokra hivatkozott. 14 óra elteltével egy Wildcat helikopter szállt fel a somerseti Yeovilton bázisról, aminek eredményeként a hajó felhúzta a horgonyt és elhagyta a brit vizeket. Alicia Kearns, brit parlamenti képviselő szerint a hajó útvonala erősen gyanús volt. A MarineTraffic adatai azt mutatták, hogy kedd este a teherhajó a Bristol-csatornán haladt, majd helyi idő szerint 23 óra körül, két tengeri mérföldre Mineheadtől megállt.

A hajó kevesebb mint 1,5 kilométeres távolságon belül horgonyzott le öt fontos tengeralatti adatkábeltől.