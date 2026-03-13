Allah Akbart kiáltva nyitott tüzet a virginiai egyetemen egy támadó

Az amerikai szövetségi rendőrség (FBI) szerint terrorcselekmény történt. Az áldozatot Brandon Shah alezredesként azonosították. A támadót a teremben tartózkodó hallgatók vitték földre.
A támadóval egy diák végzett
„Brandon Shah alezredest megölték az Old Dominion egyetem egyik tantermében. A ROTC elkötelezett kiképzőjeként Shah alezredes nem csak országunk szolgálatának szentelte az életét, de másokat is arra buzdított, hogy ezt az utat kövessék” – reagált a csütörtöki gyilkosságra Abigail Spanberger, Virginia állam kormányzója.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!