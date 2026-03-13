VirginiaAllah Akbarkatonai kiképzőEgyesült Államok

Allah Akbart kiáltva nyitott tüzet a virginiai egyetemen egy támadó

Egy katonai kiképző életét vesztette, két másik ember pedig megsebesült, amikor egy fegyveres – aki szintén meghalt – tüzet nyitott a Virginia állambeli Norfolk Old Dominion egyetemén a Tartalékos Tisztképző Hadtest (ROTC) tanfolyamán. A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 20:40
Az amerikai szövetségi rendőrség (FBI) szerint terrorcselekmény történt Forrás: AFP
Az amerikai szövetségi rendőrség (FBI) szerint terrorcselekmény történt. Az áldozatot Brandon Shah alezredesként azonosították. A támadót a teremben tartózkodó hallgatók vitték földre.

A támadóval a ROTC egyik diákja végzett (Fotó: AFP)

„Brandon Shah alezredest megölték az Old Dominion egyetem egyik tantermében. A ROTC elkötelezett kiképzőjeként Shah alezredes nem csak országunk szolgálatának szentelte az életét, de másokat is arra buzdított, hogy ezt az utat kövessék” – reagált a csütörtöki gyilkosságra Abigail Spanberger, Virginia állam kormányzója.

A támadóval a ROTC egyik diákja végzett 

– közölte pénteki sajtótájékoztatóján Dominique Evans, az FBI különleges ügynöke. Evans szerint a teremben tartózkodó hallgatók legyűrték a támadót. Mint mondta, a férfit nem lőtték le, de azt nem közölte, hogyan halt meg. A támadó azt kiáltotta: Allah Akbar, mielőtt tüzet nyitott volna, írja a BBC.

Az FBI-ügynök szerint a férfi utánozni akart egy 2009-ben, a texasi Fort Hood-i katonai támaszponton elkövetett merényletet,

amelyben Nidal Hasan, az amerikai hadsereg volt pszichiátere tizenhárom embert megölt – közöttük tizenkét katonát –, és sok társukat megsebesítette. A merénylettel meg kívánta akadályozni, hogy a katonák részt vegyenek az általa „törvénytelennek” tartott afganisztáni és iraki háborúban. A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, aki 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.

A férfit 11 évi börtönre ítélték, 2024-ben helyezték szabadlábra.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója az X közösségi oldalon közölte: „A támadó úgy halt meg, hogy bátor hallgatók egy csoportja közbelépett és legyűrte őt, tettük a rendvédelmi szervek gyors reagálásával együtt tagadhatatlanul emberéleteket mentett meg”. Az FBI a támadást terrorcselekményként kezeli – hangsúlyozta Patel.

Borítókép: Rendőrök az Old Dominion egyetemnél (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
