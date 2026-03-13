Allah Akbart kiáltva nyitott tüzet a virginiai egyetemen egy támadó

A támadóval a ROTC egyik diákja végzett

– közölte pénteki sajtótájékoztatóján Dominique Evans, az FBI különleges ügynöke. Evans szerint a teremben tartózkodó hallgatók legyűrték a támadót. Mint mondta, a férfit nem lőtték le, de azt nem közölte, hogyan halt meg. A támadó azt kiáltotta: Allah Akbar, mielőtt tüzet nyitott volna, írja a BBC.

Az FBI-ügynök szerint a férfi utánozni akart egy 2009-ben, a texasi Fort Hood-i katonai támaszponton elkövetett merényletet,

amelyben Nidal Hasan, az amerikai hadsereg volt pszichiátere tizenhárom embert megölt – közöttük tizenkét katonát –, és sok társukat megsebesítette. A merénylettel meg kívánta akadályozni, hogy a katonák részt vegyenek az általa „törvénytelennek” tartott afganisztáni és iraki háborúban. A hatóságok szerint a csütörtöki támadó a 36 éves Mohamed Bailor Jalloh volt, a virginiai Nemzeti Gárda egykori tagja, aki 2016-ban bűnösnek vallotta magát az Iszlám Állam terrorszervezet támogatására irányuló kísérletben.