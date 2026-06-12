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Világszerte leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is
Leállt a Meta több platformja péntek délután: nem működött az Instagram, a Facebook és a Messenger is számos felhasználónál elérhetetlenné vált. A Downdetector adatai alapján nem elszigetelt hibáról volt szó, a probléma világszintű lehetett. A vállalat egyelőre nem adott hivatalos magyarázatot a fennakadásra. A szolgáltatások körülbelül egy óra után, délután fél 5-kor álltak helyre.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)
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