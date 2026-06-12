A Fiat a belső kialakítás nagy részét a tulajdonosra bízza, számos testreszabási lehetőséget kínálva. Ezek közé tartozik a Dolce Vita Box nevű szövetborítású tárolódoboz, a Bluetooth hangszóró, a Topolino feliratú bőrönd, kulcstartó és vizes palack, a többféle matrica, árnyékoló és a speciális üléshuzat, amely strandtörölközővé alakítható. Még a szőnyeg és a belső visszapillantó is feláras, de az utóbbi legalább kétféle méretben rendelhető. Itthon egyelőre nem kínálják a Dolce Vita kivitelt, amely ajtók nélkül – helyette köteleket szerelnek fel –, elhúzható vászontetővel készül, mint egy valódi strandautó. Amúgy a normál Topolino alapára 4,39 millió forint.
Már itthon is kapható a legkisebb és legolcsóbb Fiat
Az akár 14 éves kortól legálisan vezethető elektromos mopedautó a Citroën Ami testvére, de sokkal stílusosabb a megjelenése. Vidám hangulatával, városi használhatóságával és alacsony árával elsősorban a Z-generációs vásárlókat és a futárokat célozza meg, de nem szabad elfelejteni, hogy teljes értékű autónak nem tekinthető.
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