Már itthon is kapható a legkisebb és legolcsóbb Fiat

Fotó: Fiat

A Fiat a belső kialakítás nagy részét a tulajdonosra bízza, számos testreszabási lehetőséget kínálva. Ezek közé tartozik a Dolce Vita Box nevű szövetborítású tárolódoboz, a Bluetooth hangszóró, a Topolino feliratú bőrönd, kulcstartó és vizes palack, a többféle matrica, árnyékoló és a speciális üléshuzat, amely strandtörölközővé alakítható. Még a szőnyeg és a belső visszapillantó is feláras, de az utóbbi legalább kétféle méretben rendelhető. Itthon egyelőre nem kínálják a Dolce Vita kivitelt, amely ajtók nélkül – helyette köteleket szerelnek fel –, elhúzható vászontetővel készül, mint egy valódi strandautó. Amúgy a normál Topolino alapára 4,39 millió forint.