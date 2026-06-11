Borítókép: Magyar Péter és a tiszások (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)
Árad a tiszás szeretetország: kínzással fenyegetnek, uszítanak és gyalázkodnak Magyar Péter hívei
Árad a gyűlölet a fideszes politikusok és szimpatizánsok ellen, akiknek válogatott sértéseket és fenyegetéseket kell elviselniük a közösségi médiában. A Fidesznél megalakult Védvonal arról számolt be, hogy két fideszes aktivista a zaklatások miatt öngyilkos lett.
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