FerencvárosEurópa-liga-selejtezőTwente

A nagyképű holland újságírók miatt lett kínos a Fradi győztes sajtótájékoztatója

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Nagyszerű játékkal rukkolt elő a Ferencváros labdarúgócsapata a holland Twente otthonában az Európa-liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén. A Fradi a meccs nagy részében óriási nyomás alatt játszott, de Lenny Joseph két góljával győzni tudott 2-1-re. Az egy hét múlva esedékes visszavágó előtt a Fradi van kedvezőbb helyzetben.

Magyar Nemzet
2026. 07. 24. 6:05
Lenny Joseph két gólja kellett a Fradi nagy győzelméhez Fotó: PETER LOUS Forrás: NurPhoto
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Osváth Attila, a Ferencváros védője nagy nyomás alatt játszott, a meccs után így értékelt: „A Twente rengeteg helyzetet dolgozott ki, boldog vagyok, hogy idegenben is sikerült nyerni. Sondre Örjasaeter kiváló szélsőjátékos, sokat küzdöttem vele, de a többiek sem hagytak egyedül, így meg tudtuk oldani ezt a feladatot. Ami külön öröm, hogy Wout Weghorstot a védőink levették a pályáról, ezért teljesen veszélytelenül játszott.”

Kínos volt a Fradi sajtótájékoztatója

Ami a holland véleményeket illeti, egyértelműen nagy csalódásnak nevezték a vereséget. 

Ráadásul az egyik holland lap azt is kiemelte, mennyire kellemetlen volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztató, mert az ott megjelent Borbély Balázsnak egyetlen holland sajtómunkás sem tett fel kérdést.

A kínos jelenet azzal ért véget, hogy a magyar edző tíz másodperc várakozás után elhagyta a helyszínt. A lap amúgy sem fogta vissza magát: a Twente vereségét kiábrándítónak nevezte. Egy másik holland lap szerint a Twente csapata középszerű játékot mutatott be, ezzel pedig nem lehetett nyerni. Valamennyi holland sajtótermék egyetértett abban, hogy a Twente számára ez a meccs nagyon kellemetlen véget ért, s most már egyértelműen a Fradit tartják a továbbjutás nagyobb esélyesének. 

FC Twente coach John van den Brom is pictured during the UEFA Europa League second qualifying round match between FC Twente and Ferencvaros at the Grolsch Veste in Enschede, the Netherlands, on July 23, 2026. (Photo by Peter Lous/EYE4IMAGES/NurPhoto) (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)
John van den Brom, a Twente edzője elégedetlen volt - Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

John van den Brom, a Twente edzője elkeseredetten nyilatkozott. „Egyáltalán nem erre számítottunk. Nagy lendülettel kezdtük a meccset, fizikálisan és szervezettségben is az ellenfél fölé kerekedtünk. A végeredmény számunkra rossz, de semmi sem dőlt el még, a visszavágón még tovább tudunk jutni.”

A Fradi tehát nagyszerű eredményt ért el, s kedvező helyzetből várhatja az egy hét múlva esedékes budapesti visszavágót.

 

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