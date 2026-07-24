A nagyképű holland újságírók miatt lett kínos a Fradi győztes sajtótájékoztatója

Osváth Attila, a Ferencváros védője nagy nyomás alatt játszott, a meccs után így értékelt: „A Twente rengeteg helyzetet dolgozott ki, boldog vagyok, hogy idegenben is sikerült nyerni. Sondre Örjasaeter kiváló szélsőjátékos, sokat küzdöttem vele, de a többiek sem hagytak egyedül, így meg tudtuk oldani ezt a feladatot. Ami külön öröm, hogy Wout Weghorstot a védőink levették a pályáról, ezért teljesen veszélytelenül játszott.”

Kínos volt a Fradi sajtótájékoztatója

Ami a holland véleményeket illeti, egyértelműen nagy csalódásnak nevezték a vereséget.

Ráadásul az egyik holland lap azt is kiemelte, mennyire kellemetlen volt a mérkőzés utáni sajtótájékoztató, mert az ott megjelent Borbély Balázsnak egyetlen holland sajtómunkás sem tett fel kérdést.

A kínos jelenet azzal ért véget, hogy a magyar edző tíz másodperc várakozás után elhagyta a helyszínt. A lap amúgy sem fogta vissza magát: a Twente vereségét kiábrándítónak nevezte. Egy másik holland lap szerint a Twente csapata középszerű játékot mutatott be, ezzel pedig nem lehetett nyerni. Valamennyi holland sajtótermék egyetértett abban, hogy a Twente számára ez a meccs nagyon kellemetlen véget ért, s most már egyértelműen a Fradit tartják a továbbjutás nagyobb esélyesének.

John van den Brom, a Twente edzője elégedetlen volt - Fotó: PETER LOUS / NurPhoto

John van den Brom, a Twente edzője elkeseredetten nyilatkozott. „Egyáltalán nem erre számítottunk. Nagy lendülettel kezdtük a meccset, fizikálisan és szervezettségben is az ellenfél fölé kerekedtünk. A végeredmény számunkra rossz, de semmi sem dőlt el még, a visszavágón még tovább tudunk jutni.”

A Fradi tehát nagyszerű eredményt ért el, s kedvező helyzetből várhatja az egy hét múlva esedékes budapesti visszavágót.