Rekordszámú filmmel érkezik a 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemle

A Diákfilmszemle egyik legfontosabb szakmai sajátossága, hogy minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár. A bemutatott filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak, és szakmai tanácsokkal segítik a fiatal filmeseket. A Diákfilmszemle így nem csupán verseny, hanem olyan szakmai műhely is, ahol a fiatal filmesek értékes visszajelzéseket és inspirációt kapnak pályájuk további építéséhez.