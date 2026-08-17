A Diákfilmszemle egyik legfontosabb szakmai sajátossága, hogy minden vetítési napot nyilvános szakmai konzultáció zár. A bemutatott filmek alkotói személyesen találkozhatnak a zsűri tagjaival, akik részletesen elemzik az elkészült munkákat, visszajelzést adnak, és szakmai tanácsokkal segítik a fiatal filmeseket. A Diákfilmszemle így nem csupán verseny, hanem olyan szakmai műhely is, ahol a fiatal filmesek értékes visszajelzéseket és inspirációt kapnak pályájuk további építéséhez.
Rekordszámú filmmel érkezik a 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemle
Augusztus 26. és 30. között ismét a budapesti Csokonai Rendezvényház ad otthont a 33. Országos/Kárpát-medencei Diákfilmszemlének. Az ország egyik legrégebbi, fiatal alkotókat bemutató filmes seregszemléjén idén rekordszámú, összesen 164 versenyfilm kerül a közönség elé öt napon keresztül.
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