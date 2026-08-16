váltóatlétikai ebenyingi patrikMolnár Attila

Új magyar csúccsal zárult az atlétikai Eb utolsó döntője

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Vasárnap véget ért Birminghamben a 2026-os atlétikai Európa-bajnokság. Az utolsó versenynap esti programjában a férfi 4x400-as váltó képviselte Magyarországot, amely Enyingi Patrik, Plisz Balázs, Kovács Árpád, Molnár Attila összeállításban ötödik helyen zárt, a három perces álomhatárt áttörve, új országos csúccsal. A kishegyesi gerelyhajító, Világos Adriana szerb színekben már harmadszor nyert Eb-érmet, ezúttal bronzot.

Koczó Dávid
2026. 08. 16. 23:27
Elképesztően szoros befutó végén Molnár Attila az ötödik helyre és a háromperces álomhatáron belülre hozta be a magyar váltót az atlétikai Eb döntőjében Fotó: AFP/Paul Ellis
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A másik érmünket, egy ezüstöt női maratonfutásban Vindics-Tóth Lili Anna szerezte. Magyarország a holtversenyes 12. helyen végzett az éremtáblázaton Horvátország és Görögország társaságában, s érdekesség, hogy mindhárom ország az egyik érmét az utolsó napon szerezte meg. A horvátok a riói olimpiai bajnok gerelyhajító, Sara Kolak első Eb-aranyát ünnepelhették, a görög Emmanuil Karalisz pedig a svéd rúdugrófenomént, a világcsúcsra ezúttal nem ugró Armand Duplantist szorongatva lett ezüstérmes.

 

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