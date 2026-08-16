Új magyar csúccsal zárult az atlétikai Eb utolsó döntője

A másik érmünket, egy ezüstöt női maratonfutásban Vindics-Tóth Lili Anna szerezte. Magyarország a holtversenyes 12. helyen végzett az éremtáblázaton Horvátország és Görögország társaságában, s érdekesség, hogy mindhárom ország az egyik érmét az utolsó napon szerezte meg. A horvátok a riói olimpiai bajnok gerelyhajító, Sara Kolak első Eb-aranyát ünnepelhették, a görög Emmanuil Karalisz pedig a svéd rúdugrófenomént, a világcsúcsra ezúttal nem ugró Armand Duplantist szorongatva lett ezüstérmes.