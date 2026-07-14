Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjarmand duplantisHalász Bencekozák lucaMolnár Attila

Sztárparádé Budapesten: Duplantis betartotta az ígéretét, más világcsúcstartó is itt versenyez

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Kedden rendezik a 16. Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban. Az aranykategóriás nemzetközi viadalon a sportág világcsúcstartó, olimpiai és világbajnok sztárjai versenyeznek, ahogy a magyar atlétika legjobbjai is rajthoz állnak. Halász Bence tavaly óriási egyéni csúcsot, Armand Duplantis világrekordot állított fel a Gyulai memorial során.

Koczó Dávid
2026. 07. 14. 6:18
A tavalyi Gyulai memorial világcsúcsdöntést is hozott, Armand Duplantis, a nemzetközi atlétika nagy sztárja visszatért Budapestre Fotó: Csudai Sándor
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A már említett Duplantis és Katzberg mellett uralkodó világbajnokként versenyez ma hazánkban az amerikai Cordell Tinch (110 m gát) és az ausztrál Nicola Olyslagers (magasugrás), míg aktuális olimpiai aranyérmesként a görög Miltiadisz Tentoglu (távolugrás), az ausztrál Nina Kennedy (rúdugrás), az amerikai Gabby Thomas (200 m) és Masai Russell (100 m gát), valamint Saint Lucia egyetlen ötkarikás aranyérmese, Julien Alfred (100 m sík), akinek riválisai között ott lesz Rio és Tokió aranyérmese, a jamaicai Elaine Thompson-Herah.

Molnár Attila a zárószám hazai sztárja

Országos csúcsot döntött idén Kozák Luca (100 gáton 12,66 mp) és Molnár Attila (400 síkon 44,47 mp) is, ők is versenyezhetnek ma a hazai közönség előtt, Molnáré lesz a finálé, az utolsó futószám.

– Megtisztelő számomra, hogy az enyém az utolsó szám, ilyen még nem fordult elő velem. A Gyulain rosszul még nem futottam, reméljük, most is valami nagyon szép eredményt sikerül elérnem – bocsátotta előre az immár Hollandiában készülő Molnár Attila.

A Gyulai memorial 15.00-kor gyerekversennyel kezdődik, a hivatalos megnyitót 15.30-kor tartják, az első nemzetközi versenyszám, a férfi-kalapácsvetés 16.00-kor kezdődik. Az utolsó versenyszám után, az előzetes programterv szerint 19.33-kor tartják a díjátadót. A versenyt 16.00-tól a Duna World, majd 18.00-tól az M4 Sport közvetíti.

 

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Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

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