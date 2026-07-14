Sztárparádé Budapesten: Duplantis betartotta az ígéretét, más világcsúcstartó is itt versenyez

A már említett Duplantis és Katzberg mellett uralkodó világbajnokként versenyez ma hazánkban az amerikai Cordell Tinch (110 m gát) és az ausztrál Nicola Olyslagers (magasugrás), míg aktuális olimpiai aranyérmesként a görög Miltiadisz Tentoglu (távolugrás), az ausztrál Nina Kennedy (rúdugrás), az amerikai Gabby Thomas (200 m) és Masai Russell (100 m gát), valamint Saint Lucia egyetlen ötkarikás aranyérmese, Julien Alfred (100 m sík), akinek riválisai között ott lesz Rio és Tokió aranyérmese, a jamaicai Elaine Thompson-Herah.

Molnár Attila a zárószám hazai sztárja

Országos csúcsot döntött idén Kozák Luca (100 gáton 12,66 mp) és Molnár Attila (400 síkon 44,47 mp) is, ők is versenyezhetnek ma a hazai közönség előtt, Molnáré lesz a finálé, az utolsó futószám.

– Megtisztelő számomra, hogy az enyém az utolsó szám, ilyen még nem fordult elő velem. A Gyulain rosszul még nem futottam, reméljük, most is valami nagyon szép eredményt sikerül elérnem – bocsátotta előre az immár Hollandiában készülő Molnár Attila.

A Gyulai memorial 15.00-kor gyerekversennyel kezdődik, a hivatalos megnyitót 15.30-kor tartják, az első nemzetközi versenyszám, a férfi-kalapácsvetés 16.00-kor kezdődik. Az utolsó versenyszám után, az előzetes programterv szerint 19.33-kor tartják a díjátadót. A versenyt 16.00-tól a Duna World, majd 18.00-tól az M4 Sport közvetíti.