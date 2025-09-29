  • Magyar Nemzet
  • Durván nekiment Európa-bajnokunknak az edzője, konspirációról beszél
Molnár Attila Femke Bol Karlik Pál Laurent Meuwly atlétika

Durván nekiment Európa-bajnokunknak az edzője, konspirációról beszél

Molnár Attila az elmúlt három évben olyan eredményeket ért el 400 méteres síkfutásban, amilyenekhez egyáltalán nem szokhattunk hozzá. A Ferencváros futója idén fedett pályán Európa-bajnok lett, s sikereinek köszönhetően Molnár Attila csatlakozhat az olimpiai és világbajnok Femke Bol edzőjéhez, Laurent Meuwlyhez. A magyar sprinter eddigi edzője, Karlik Pál viszont csalódott a váltás, főleg annak a módja miatt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 14:42
Molnár Attila Európa-bajnokként világhírű edzőhöz csatlakozik Femke Bol csoportjába, de Karlik Pál nehezményezi a váltást Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba
Molnár Attila idén fedett pályás Európa-bajnok lett 400 méteres síkfutásban, a fedett pályás világbajnokságon a váltóval bronzérmet nyert, szabad téren pedig a világbajnokságon 44,55 másodpercre javította az országos csúcsot , s ezzel elődöntőt futhatott Tokióban. Molnár a következő idényre edzőt vált, immár ugyanaz az edző, Laurent Meuwly irányításával készül, aki több világsztár, köztük a 400 méteres női gátfutás világbajnoka, Femke Bol felkészülését is irányítja. Nagy előrelépésnek tűnik, Molnár eddigi edzője, Karlik Pál viszont nem repesett az örömtől a hír hallatán.

A 400 méteren Európa-bajnok sprinter, Molnár Attila és Karlik Pál már nem mosolyog többet együtt
A 400 méteren Európa-bajnok sprinter, Molnár Attila és Karlik Pál már nem mosolyog többet együtt (Fotó: Facebook)

– Nem tagadom, mindenre számítottam, csak arra nem, hogy elválnak az útjaink, Attila Hollandiába költözik, ahol annak a svájci sztáredzőnek a csoportjában folytatja a felkészülését, amelyhez az olimpiai és világbajnok holland női sztáratléta, Femke Bol is tartozik. 

Azon lepődtem meg a legjobban, hogy Attila a hátam mögött, minden érintettől titoktartást kérve építette fel a hollandiai projektjét, így aztán egészen addig, amíg fel nem jött a lakásomra és ott kész tények elé állított, sejtelmem sem volt arról, hogy mit forgat a fejében, kivel miben egyezett meg.

Mondanom sem kell, rosszul éreztem magamat a bőrömben, amikor a mellbevágó bejelentés elhangzott, ami ellen még szót sem emelhetek – nyilatkozott keserűen az SzPress Hírszolgálatnak Karlik Pál.

Az Európa-bajnok Molnár Attila nem térhet vissza

A szakember a Ferencvárosban 2021 ősze óta dolgozott Molnárral, aki 2023-ban tört be igazán a köztudatban, amikor először lett országos csúcstartó az egykörös távon. A közös munka most véget ér, és Karlik határozottan kijelentette, hogy nem fogja visszafogadni a futót.

– Ha korábban értesülök, semmiképpen sem tettem volna keresztbe Attilának, hiszen eddig egy közös célunk volt, a fejlődés, a jobb eredményre törekvés. Nem vagyok haragos, annál inkább csalódott. Kívánom, hogy legalább őt ne érje a jövőben csalódás, abban viszont nem vagyok biztos, hogy Hollandia lesz számára az ígéret földje – fogalmazott Karlik, aki konspirációt emleget a váltás kapcsán.

Mit vár Molnár Attila Femke Bol edzőjétől?

A bejelentés után Molnár Attila izgatottan nyilatkozott az új állomásról.

Nagyon nagy szakmai előrelépés lehet. Nagyon keveseknek adatik meg egy ilyen lehetőség, egy másodpercig sem gondolkodtunk, hogy csatlakoznék ebbe a csoportba

– fogalmazott Molnár Attila az M4 Sportnak, hozzátéve, hogy Karlik Pálnak hálás a közös évekért. – Magyarországon a legjobb helyem volt, de szerettem volna dimenziót váltani és a világ egyik legjobb helyére kerülni. Számomra félelmetes, hogy 2026. december 31-ig napra pontosan megvan a programom. Elképesztő, hogy az ilyen szaktekintélyek hol tartanak gondolkodásban. Szakmailag ez a legígéretesebb hely, ahol készülhetek.

 

