Durván nekiment Európa-bajnokunknak az edzője, konspirációról beszél

Molnár Attila idén fedett pályás Európa-bajnok lett 400 méteres síkfutásban, a fedett pályás világbajnokságon a váltóval bronzérmet nyert, szabad téren pedig a világbajnokságon 44,55 másodpercre javította az országos csúcsot , s ezzel elődöntőt futhatott Tokióban. Molnár a következő idényre edzőt vált, immár ugyanaz az edző, Laurent Meuwly irányításával készül, aki több világsztár, köztük a 400 méteres női gátfutás világbajnoka, Femke Bol felkészülését is irányítja. Nagy előrelépésnek tűnik, Molnár eddigi edzője, Karlik Pál viszont nem repesett az örömtől a hír hallatán.

A 400 méteren Európa-bajnok sprinter, Molnár Attila és Karlik Pál már nem mosolyog többet együtt (Fotó: Facebook)

– Nem tagadom, mindenre számítottam, csak arra nem, hogy elválnak az útjaink, Attila Hollandiába költözik, ahol annak a svájci sztáredzőnek a csoportjában folytatja a felkészülését, amelyhez az olimpiai és világbajnok holland női sztáratléta, Femke Bol is tartozik.

Azon lepődtem meg a legjobban, hogy Attila a hátam mögött, minden érintettől titoktartást kérve építette fel a hollandiai projektjét, így aztán egészen addig, amíg fel nem jött a lakásomra és ott kész tények elé állított, sejtelmem sem volt arról, hogy mit forgat a fejében, kivel miben egyezett meg.

Mondanom sem kell, rosszul éreztem magamat a bőrömben, amikor a mellbevágó bejelentés elhangzott, ami ellen még szót sem emelhetek – nyilatkozott keserűen az SzPress Hírszolgálatnak Karlik Pál.

Az Európa-bajnok Molnár Attila nem térhet vissza

A szakember a Ferencvárosban 2021 ősze óta dolgozott Molnárral, aki 2023-ban tört be igazán a köztudatban, amikor először lett országos csúcstartó az egykörös távon. A közös munka most véget ér, és Karlik határozottan kijelentette, hogy nem fogja visszafogadni a futót.