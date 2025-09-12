Minden idők legjobb magyar sprintere egyvalamit hiányol Molnár Attilából

Rendkívüli

Bár már 1993-ban visszavonult, Kovács Attila neve ma is fogalom a magyar atlétikában. A szekszárdi születésű vágtázó ugyanis a mai napig országos csúcstartó a 200 méteres síkfutásban, s az is alighanem felülmúlhatatlan siker, hogy százon az 1987-es vb-n 4. lett, a szöuli olimpián (1988) pedig az előfutamok alapján, éppen lemaradva a döntőről a 9. helyen végzett. A kiválóság a szombaton kezdődő világbajnokság előtt beszélt a magyar atlétika helyzetéről.

Jocha Károly
2025. 09. 12. 6:12
Kovács Attila már nem dolgozik edzőként, de azért naprakész az atlétikában Fotó: Földi Imre/Nemzeti Sport Forrás: FI
– Pedig én tényleg véletlenül és igen későn lettem atléta – elevenítette fel a kezdeteket a már 65 éves Kovács Attila. – Szekszárdon csak az érettségi évében indultam először egy járási versenyen, miután annyit megállapítottak rólam, hogy gyors vagyok. Győzelmemet követően háromszori rábeszélésre kezdtem el látogatni a helyi Dózsa edzéseit.

Ennek ellenére sokáig nem akarta elhagyni Szekszárdot.

– Nagyon jól éreztem magamat első edzőm, Mozolai János társaságában, s bár 1980-ban megnyertem az utánpótlás országos bajnokságot, egy évvel később pedig a felnőtteknél is én lettem az első, meg sem fordult a fejemben, hogy a fővárosba költözzek. Még amikor Fejes Zoltán szövetségi kapitány 1983 őszén megpedzette a klubcsere gondolatát, először azt is elhárítottam. Idővel beláttam, hogy otthon egyértelműen rosszabb körülmények között készültem. Márpedig ha a legjobbakkal akartam csatázni, nem adhattam ekkora előnyt nekik. Így lettem újpesti atléta még abban az évben és lettem a kivételesen jó edző, Oros Ferenc tanítványa.

Sokat köszönhet az edzőinek

Kovács Attila a világbajnoki és olimpiai szereplésen felül tíz egyéni magyar bajnoki címet szerzett az 1993-as visszavonulásáig. S bár nem akart edző lenni, Rezák Pál és mások kérésére még vagy tíz évet eltöltött a pálya szélén, s edzői minőségében is hasznosította azt, amit Oros Ferenctől tanult. 

– Ő valóban extra szakember volt. Már az edzőtáborozások alkalmával figyeltem, hogyan foglalkozik a versenyzőivel. A legfőbb erénye a filozófiájában rejlett. Ahogy partnerszámba vette a versenyzőit, akiknek minden lépéséhez volt valami érdemi hozzáfűznivalója. Rettenetesen tudta: milyen feladatot, miért és hogyan ír elő! Hogy mit várjon el, hogy mit és hogyan csinálj, hogyan végezz el egy bizonyos gyakorlatot. És ahogyan a tudományos aprólékossággal kiszámította a fejadagot, miként „vasalta be” az edzéseken az utolsó résztávig az illetőkön.

Budapest 20250812 Atlétika 2025 Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj verseny Fotó Árvai Károly Nemzeti Sport Molnár Attila
Kovács Attila örül Molnár Attila eredményeinek Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Kovács Attila szurkol Molnár Attilának és Takács Boglárkának

Kovács Attila idővel mégis elhagyta az edzői pályát és civil elfoglaltságot választott.

– Korábbi terveimet követve az ingatlanügyekre szakosodtam, az atlétikától mégsem távolodtam el. Mindig vonalban voltam, mostanában pedig van mire jobban odafigyelnem. Biztatók a fiatal magyar vágtázók eredményei, akik közül Molnár Attila eddig a legjobb. Nagy kár, annyira nem gyors, hogy a siker reményében 200 méteren is próbálkozhasson. Ez a szám ugyanis a 100 méter árnyékában sok lehetőséget kínál, a 100 méternek ugyanis óriási a szakmai presztízse. Én is elejtettem ezt a távot, pedig az országos rekordom mindmáig áll (20,09 mp).

A 100-as legjobbját (10.09) Németh Roland később megdöntötte (10.08). A korábbi vágtázó szerint a jelen eredményeit is nagyszerű edzők alapozzák meg:

– Hatalmas országos csúcsot ért el a 4×400-as váltó, s még van fejlődési lehetőség a fiúkban. Az edzők kitűnő munkát végeznek: Karlik Pál a férfiaknál, Németh Roland Takács Boglárkával és társnőivel a nőknél hozza az egyre jobb időeredményeket. Itt kell megemlítenem a feltörekvő edzők között Pauer Géza nevét is, ő is nagyon jól dolgozik versenyzőivel. 

