Tarolt a PSG, így néz ki a nemzetközi szervezet 2025-ös álomcsapata

Az idei év egyértelműen a Paris Saint-Germain sikereiről szólt. A hat címet nyert francia csapat nem meglepő módon öt játékost adott a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet, az IFFHS 2025-ös álomcsapatába, amelybe a Barcelona, a Real Madrid, a Manchester City és a Bayern München is delegált futballistát a PSG mellett.

2025. 12. 28. 14:14
A PSG részéről az aranylabdás Ousmane Dembele is bekerült az IFFHS 2025-ös csapatába. Fotó: AFP/Sebastien Salom-Gomis
Bajnokok Ligája, európai Szuperkupa, francia bajnokság, Francia Kupa, francia Szuperkupa és legutóbb az Interkontinentális Kupa. Ezekben a sorozatokban nem talált legyőzőre 2025-ben a PSG, amely így hat serleget gyűjtött az évben. Mindezek után nem meglepő, hogy a klub erősségei is helyet kaptak az IFFHS 2025-ös álomcsapatában.

(FILES) Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos lifts the trophy as he celebrates with teammates winning the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Inter Milan in Munich, southern Germany, on May 31, 2025. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
A PSG évének csúcsa a BL-siker volt, ám emellett is több serleget magasba emelhettek a csapat játékosai (Fotó: AFP/Franck Fife)

 

Fölényben a PSG az IFFHS csapatában

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet vasárnap, honlapján tette közzé a „World Team 2025” összeállítását. Ebben a Paris Saint-Germain részéről a teljes védősor helyet kapott, emellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig az idei aranylabdás, a francia Ousmane Dembélé szerepel. Érdekesség, hogy a kapus, Gianluigi Donnarumma is még a párizsiak színeiben nyert Bajnokok Ligáját, majd az új szezon kezdetén a Manchester Cityez szerződött.

Az IFFHS 2025-ös álomtizenegye:

  • Gianluigi Donnarumma (kapus, Manchester City, korábban PSG)
  • Nuno Mendes (védő, PSG)
  • Willian Pacho (védő, PSG)
  • Achraf Hakimi (védő, PSG)
  • Vitinha (középpályás, PSG)
  • Pedri (középpályás, FC Barcelona)
  • Lamine Yamal (középpályás, FC Barcelona)
  • Kylian Mbappé (szélső, Real Madrid)
  • Ousmane Dembele (szélső, PSG)
  • Erling Haaland (támadó, Manchester City)
  • Harry Kane (támadó, Bayern München)
Íme, az IFFHS 2025-ös csapata (Fotó: iffhs.com)

 

