Tarolt a PSG, így néz ki a nemzetközi szervezet 2025-ös álomcsapata

Bajnokok Ligája, európai Szuperkupa, francia bajnokság, Francia Kupa, francia Szuperkupa és legutóbb az Interkontinentális Kupa. Ezekben a sorozatokban nem talált legyőzőre 2025-ben a PSG, amely így hat serleget gyűjtött az évben. Mindezek után nem meglepő, hogy a klub erősségei is helyet kaptak az IFFHS 2025-ös álomcsapatában.
Fölényben a PSG az IFFHS csapatában
A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet vasárnap, honlapján tette közzé a „World Team 2025” összeállítását. Ebben a Paris Saint-Germain részéről a teljes védősor helyet kapott, emellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig az idei aranylabdás, a francia Ousmane Dembélé szerepel. Érdekesség, hogy a kapus, Gianluigi Donnarumma is még a párizsiak színeiben nyert Bajnokok Ligáját, majd az új szezon kezdetén a Manchester Cityez szerződött.
Az IFFHS 2025-ös álomtizenegye:
- Gianluigi Donnarumma (kapus, Manchester City, korábban PSG)
- Nuno Mendes (védő, PSG)
- Willian Pacho (védő, PSG)
- Achraf Hakimi (védő, PSG)
- Vitinha (középpályás, PSG)
- Pedri (középpályás, FC Barcelona)
- Lamine Yamal (középpályás, FC Barcelona)
- Kylian Mbappé (szélső, Real Madrid)
- Ousmane Dembele (szélső, PSG)
- Erling Haaland (támadó, Manchester City)
- Harry Kane (támadó, Bayern München)
