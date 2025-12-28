Tarolt a PSG, így néz ki a nemzetközi szervezet 2025-ös álomcsapata

Bajnokok Ligája, európai Szuperkupa, francia bajnokság, Francia Kupa, francia Szuperkupa és legutóbb az Interkontinentális Kupa. Ezekben a sorozatokban nem talált legyőzőre 2025-ben a PSG, amely így hat serleget gyűjtött az évben. Mindezek után nem meglepő, hogy a klub erősségei is helyet kaptak az IFFHS 2025-ös álomcsapatában.

A PSG évének csúcsa a BL-siker volt, ám emellett is több serleget magasba emelhettek a csapat játékosai (Fotó: AFP/Franck Fife)

Fölényben a PSG az IFFHS csapatában

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet vasárnap, honlapján tette közzé a „World Team 2025” összeállítását. Ebben a Paris Saint-Germain részéről a teljes védősor helyet kapott, emellett a középpálya bal oldalán a portugál Vitinha, a jobbszélső posztján pedig az idei aranylabdás, a francia Ousmane Dembélé szerepel. Érdekesség, hogy a kapus, Gianluigi Donnarumma is még a párizsiak színeiben nyert Bajnokok Ligáját, majd az új szezon kezdetén a Manchester Cityez szerződött.

Az IFFHS 2025-ös álomtizenegye:

Gianluigi Donnarumma (kapus, Manchester City, korábban PSG)

Nuno Mendes (védő, PSG)

Willian Pacho (védő, PSG)

Achraf Hakimi (védő, PSG)

Vitinha (középpályás, PSG)

Pedri (középpályás, FC Barcelona)

Lamine Yamal (középpályás, FC Barcelona)

Kylian Mbappé (szélső, Real Madrid)

Ousmane Dembele (szélső, PSG)

Erling Haaland (támadó, Manchester City)

Harry Kane (támadó, Bayern München)