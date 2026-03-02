Ha ez a terv megvalósul, a játékosok többet nem takarják el a szájukat

A Real Madrid és a Benfica BL-párharca után a fő beszédtémát nem egy-egy bámulatos gól vagy elképesztő védés szolgáltatta, hanem egy balhé. A lisszaboni odavágón a mindent eldöntő gólt tánccal ünneplő Vinícius Júniort a Benfica játékosa, Gianluca Prestianni rasszista jelzővel illethette. Azért a feltételes jelző, mert bár az UEFA vizsgálatot indított, egyelőre nem bizonyította, hogy az argentin valóban ezt mondta – a madridiak közül többen is állították, ők is hallották, elhangzott az a bizonyos szó, de mivel Prestianni eltakarta a száját, videós bizonyíték nincs az esetről.

Gianni Infantino Vinícius és Prestianni ügye után megoldást sürget a rasszizmus elleni harcban (Fotó: DAVID SALAZAR / AFP)

Vinícius ellenfele komoly büntetésre számíthat

Vinícius tiltakozása miatt percekig állt a játék, de a Benfica légiósa egyébként a mérkőzésen semmilyen büntetést nem kapott, utólag viszont nem úszta meg. Már a vizsgálat lezárultának vége előtt, a portugál klub ellenkezése ellenére is a visszavágóra felfüggesztették Prestiannit, így lemaradt a madridi visszavágóról, amelyet szintén elveszített a Benfica, ezt 2-1-re, ezzel kiesett a BL-ből.

„A bizottság úgy döntött, hogy eltiltja Prestiannit a következő mérkőzéstől, mert megsértette az UEFA fegyelmi szabályzatának diszkriminatív magatartásra vonatkozó cikkét” – szólt a magyarázat a felfüggesztésre.

Infantino a piros lapokban látja a megoldást

Egy csatát tehát már elveszített a Benfica, futballistája, Prestianni pedig egy újabbat is elveszíthet. Amennyiben bűnösnek találják, tíz mérkőzésre is eltilthatják, edzője, José Mourinho pedig kitenné őt az együttesből. De Gianni Infantino szerint már mérkőzés közben is meg kellett volna őt büntetni, például ő piros lapot osztana ki ilyen esetben.

Ha egy játékos a kezével eltakarja a száját, és rasszista utalásokat tartalmazó dolgot mond, akkor nyilvánvalóan le kell küldeni a pályáról. Ha nincs mit rejtegetned, akkor nem fogod eltakarni a szádat, amikor mondasz valamit. Ennyi, ilyen egyszerű.

– szögezte le a FIFA elnöke.

Infantino emellett arra sürgeti a „vádlottakat”, ne tartsák magukban az igazságot. – Talán nemcsak a büntetésen kellene gondolkodnunk, hanem azon is, hogy valamilyen módon teret adjunk a megbocsátásnak, változtassunk a kultúránkon, és lehetőséget biztosítsunk a játékosoknak vagy bárkinek, aki valamit elkövetett, hogy bocsánatot kérjen. Előfordulhat, hogy az ember a pillanat hevében, dühösen olyasmit tesz, amit nem akar, majd bocsánatot kér, és ilyenkor a szankciónak is másnak kell lennie, egy lépéssel tovább kell gondolni, és talán erről is érdemes lenne elgondolkodnunk. Ezek olyan lépések, amelyeket megtehetünk, és meg is kell tennünk annak érdekében, hogy komolyan vegyük a rasszizmus elleni küzdelmünket – tette hozzá.