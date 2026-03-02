Rohamtempóban számolják fel a Tisza-szigeteket

Új szintre emeli a Tisza Párt elnöksége az aktivisták koordinálását. Lapunk értesülései szerint ugyanis a Tisza Párt vezetésének utasítása nyomán országszerte megkezdték a Tisza-szigetek felszámolását, a tagságot pedig egyéni választókerületek alapján gyúrják csoportokba. Információink szerint a háttérben a párt elnöksége és a helyi aktivistahálózat között kialakult feszültségek állhatnak.

Magyar Péterék leszámolnak a Tisza-szigetekkel (Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto)

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk állítása szerint a vezetés úgy döntött, hogy megszünteti a decentralizált működés számos elemét, és központosított struktúrát vezet be. A Tisza-szigetekben ugyanis az előválasztás befejeződése óta egyre több vita alakult ki a helyi szervezők és a párt országos vezetése között.

A pártvezetés úgy látta, hogy a szigetek túl nagy önállósággal működnek, ami több esetben nehezítette az egységes fellépést

– mondta a lapunknak nyilatkozó informátor. Hozzátette: a vezetés szerint szükségessé vált a működés átalakítása, mert a jelenlegi struktúra nem tette lehetővé a gyors és központilag koordinált döntéseket.

Az átalakítás részeként a Tisza-szigetek helyét egyéni választókerületekhez kötött aktivistacsoportok veszik át. Az önkénteseket ezekbe a csoportokba sorolják át, a vezetőket pedig már nem helyben választják, hanem a Tisza Párt elnöksége jelöli ki.

A Magyar Nemzet informátora szerint a változtatás célja az, hogy minden választókerületben közvetlenül a pártközpont által irányított hálózat működjön.

A kijelölt vezetők feladata az lesz, hogy egységes kampánymunkát szervezzenek és végrehajtsák a Tisza Párt elnökségének utasításait.

A forrásunk arról is beszélt, az átalakítás gyors ütemben halad, és a pártvezetés azt várja, hogy rövid időn belül országosan egységes struktúra jöjjön létre. A változás részeként a jövőben minden helyi kezdeményezést a választókerületi vezetőkön keresztül kell egyeztetni a Tisza Párt elnökségével.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, nemrég a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezte a Tisza-szigeteket.