tisza párttisza - szigetekelnökség

Rohamtempóban számolják fel a Tisza-szigeteket

Jelentős szervezeti átalakítás zajlik a Tisza Párt belső működésében: a Magyar Nemzet informátora szerint a pártvezetés rövid idő alatt felszámolja a korábban kiépített Tisza-szigetek jelentős részét, és teljesen új rendszerre áll át az önkéntesek koordinációjában.

Munkatársunktól
2026. 03. 02. 17:01
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Markovics Gábor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új szintre emeli a Tisza Párt elnöksége az aktivisták koordinálását. Lapunk értesülései szerint ugyanis a Tisza Párt vezetésének utasítása nyomán országszerte megkezdték a Tisza-szigetek felszámolását, a tagságot pedig egyéni választókerületek alapján gyúrják csoportokba. Információink szerint a háttérben a párt elnöksége és a helyi aktivistahálózat között kialakult feszültségek állhatnak. 

Peter Magyar, leader of the Tisza party, greets supporters during a campaign rally in Pecel, Hungary, on February 22, 2026. The campaign for the 2026 Hungarian general election kicks off yesterday. The rally comes as Peter Magyar begins a national campaign trail, planning to visit all electoral districts until the elections. (Photo by Balint Szentgallay/NurPhoto) (Photo by Balint Szentgallay / NurPhoto via AFP)
Magyar Péterék leszámolnak a Tisza-szigetekkel (Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto)

A Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó forrásunk állítása szerint a vezetés úgy döntött, hogy megszünteti a decentralizált működés számos elemét, és központosított struktúrát vezet be. A Tisza-szigetekben ugyanis az előválasztás befejeződése óta egyre több vita alakult ki a helyi szervezők és a párt országos vezetése között.

A pártvezetés úgy látta, hogy a szigetek túl nagy önállósággal működnek, ami több esetben nehezítette az egységes fellépést

– mondta a lapunknak nyilatkozó informátor. Hozzátette: a vezetés szerint szükségessé vált a működés átalakítása, mert a jelenlegi struktúra nem tette lehetővé a gyors és központilag koordinált döntéseket.

Az átalakítás részeként a Tisza-szigetek helyét egyéni választókerületekhez kötött aktivistacsoportok veszik át. Az önkénteseket ezekbe a csoportokba sorolják át, a vezetőket pedig már nem helyben választják, hanem a Tisza Párt elnöksége jelöli ki.

A Magyar Nemzet informátora szerint a változtatás célja az, hogy minden választókerületben közvetlenül a pártközpont által irányított hálózat működjön. 

A kijelölt vezetők feladata az lesz, hogy egységes kampánymunkát szervezzenek és végrehajtsák a Tisza Párt elnökségének utasításait.

A forrásunk arról is beszélt, az átalakítás gyors ütemben halad, és a pártvezetés azt várja, hogy rövid időn belül országosan egységes struktúra jöjjön létre. A változás részeként a jövőben minden helyi kezdeményezést a választókerületi vezetőkön keresztül kell egyeztetni a Tisza Párt elnökségével.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, nemrég a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezte a Tisza-szigeteket.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu