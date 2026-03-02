háborúizraelidróntámadás

Megszólalt egy magyar katona: brutális következményei lehetnek a Ciprust ért iráni támadásnak

Az Akrotiri bázis a British Forces Cyprus része, és évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a brit közel-keleti és kelet-mediterrán műveletekben. Ezt támadták most meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 17:55
Ausztria külügyminisztere a hétvégén diplomáciai offenzívát folytatott az iráni konfliktus ügyében Fotó: Anadolu via AFP
Újabb súlyos támadás híre rázta meg a világot a napokban: iráni dróntámadás érte Ciprust, robbanás történt az Akrotiri brit légibázison. A sziget ugyan az Európai Unió tagja, ám a támaszpont hivatalosan brit szuverén terület, így az incidens egyszerre érint egy uniós országot és egy NATO-tagállamot. Az eset különösen érzékeny geopolitikai helyzetben történt, nem sokkal azután, hogy London engedélyezte bázisainak használatát az amerikai légierő számára iráni célpontok elleni műveletekhez.

TEHRAN, IRAN - MARCH 02: Smoke rises from the area after multiple powerful explosions occurred in several locations across Iran’s capital Tehran on March 2, 2026. As reciprocal attacks between Iran, Israel and the United States continue, new blasts were heard in the eastern and southern parts of the city, with smoke seen rising into the sky following the explosions Fatemeh Bahrami / Anadolu (Photo by Fatemeh Bahrami / Anadolu via AFP)
Egyre rosszabb a helyzet a Közel-Keleten (Fotó: AFP)

A történtekről a Feol-nak nyilatkozott Zubor Zoltán volt magyar katona, aki 1999-től tizenkilenc hónapon át szolgált Cipruson főtörzsőrmesterként. Elmondása szerint a brit támaszpont stratégiai jelentőségű helyen fekszik, a Földközi-tenger délkeleti medencéjében, közel a Közel-Kelethez.

Az Akrotiri bázis a British Forces Cyprus része, és évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a brit közel-keleti és kelet-mediterrán műveletekben. A térségben hírszerzési, légierős és humanitárius feladatokat látnak el, valamint koalíciós akciókban is részt vesznek. Ciprus 1960-as függetlenné válásakor a britek megtartották ezt a területet.

A jelenlegi információk szerint egy drón csapódott be a létesítménybe, kisebb anyagi károkat okozva, a kilőtt rakéták pedig nem érték el a bázist. A térségben ugyanakkor magas készültséget rendeltek el. A brit támaszponton jelentős radar- és légvédelmi rendszer működik, valamint korszerű csapásmérő repülőgépek állomásoznak itt. A területen mintegy nyolcezer brit állampolgár tartózkodik, köztük katonák és civil alkalmazottak.

Cipruson 1995 óta számos magyar katona teljesített szolgálatot, főként békefenntartóként. Zubor Zoltán felidézte, hogy szolgálata idején rendszeresen megfordult a brit bázison, amelyre belépés után már kizárólag brit jogszabályok vonatkoznak. A volt katona szerint Irán számára a sziget könnyen elérhető és szimbolikus célpont, hiszen nyugati felségterületnek számít.

Úgy véli, a támadás inkább jelképes üzenet volt, mintsem valódi stratégiai csapás. Ugyanakkor a vörös vonal átlépése – vagyis egy brit szuverén terület megtámadása – új szintre emelheti a feszültséget a térségben, amely hosszabb távon is komoly biztonságpolitikai következményekkel járhat.

Borítókép: Iráni háború (Fotó: Anadolu/AFP)


Világháború és Béketanács

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

