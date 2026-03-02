Megszólalt egy magyar katona: brutális következményei lehetnek a Ciprust ért iráni támadásnak

Újabb súlyos támadás híre rázta meg a világot a napokban: iráni dróntámadás érte Ciprust, robbanás történt az Akrotiri brit légibázison. A sziget ugyan az Európai Unió tagja, ám a támaszpont hivatalosan brit szuverén terület, így az incidens egyszerre érint egy uniós országot és egy NATO-tagállamot. Az eset különösen érzékeny geopolitikai helyzetben történt, nem sokkal azután, hogy London engedélyezte bázisainak használatát az amerikai légierő számára iráni célpontok elleni műveletekhez.

Egyre rosszabb a helyzet a Közel-Keleten (Fotó: AFP)

A történtekről a Feol-nak nyilatkozott Zubor Zoltán volt magyar katona, aki 1999-től tizenkilenc hónapon át szolgált Cipruson főtörzsőrmesterként. Elmondása szerint a brit támaszpont stratégiai jelentőségű helyen fekszik, a Földközi-tenger délkeleti medencéjében, közel a Közel-Kelethez.

Az Akrotiri bázis a British Forces Cyprus része, és évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a brit közel-keleti és kelet-mediterrán műveletekben. A térségben hírszerzési, légierős és humanitárius feladatokat látnak el, valamint koalíciós akciókban is részt vesznek. Ciprus 1960-as függetlenné válásakor a britek megtartották ezt a területet.

A jelenlegi információk szerint egy drón csapódott be a létesítménybe, kisebb anyagi károkat okozva, a kilőtt rakéták pedig nem érték el a bázist. A térségben ugyanakkor magas készültséget rendeltek el. A brit támaszponton jelentős radar- és légvédelmi rendszer működik, valamint korszerű csapásmérő repülőgépek állomásoznak itt. A területen mintegy nyolcezer brit állampolgár tartózkodik, köztük katonák és civil alkalmazottak.

Cipruson 1995 óta számos magyar katona teljesített szolgálatot, főként békefenntartóként. Zubor Zoltán felidézte, hogy szolgálata idején rendszeresen megfordult a brit bázison, amelyre belépés után már kizárólag brit jogszabályok vonatkoznak. A volt katona szerint Irán számára a sziget könnyen elérhető és szimbolikus célpont, hiszen nyugati felségterületnek számít.

Úgy véli, a támadás inkább jelképes üzenet volt, mintsem valódi stratégiai csapás. Ugyanakkor a vörös vonal átlépése – vagyis egy brit szuverén terület megtámadása – új szintre emelheti a feszültséget a térségben, amely hosszabb távon is komoly biztonságpolitikai következményekkel járhat.