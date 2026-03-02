Barátság kőolajvezetékRuszin-Szendi RomuluszTisza Párt

A Tiszánál akkor is Brüsszel mellé állnak, ha Magyarország bajban van

Amikor globális olajválság fenyeget, Ruszin-Szendi Romulusz szerint le kell mondani a csővezetéken érkező olcsó olajról.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 19:00
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Hatlaczki Balázs
Nem telik el nap, hogy a tiszás politikusoknak ne kelljen hitet tenniük Brüsszel ámokfutása mellett – üzente Szentkirályi Alexandra Ruszin-Szendi Romulusznak a közösségi oldalán . A budapesti Fidesz elnöke rámutatott: az iráni helyzet miatt könnyen lehet, hogy egy világszintű olajválság kapujában állunk, Magyarország pedig azért küzd, hogy biztosítva legyen a magyar nyersanyagellátás. Orbán Viktor mindent elkövet, hogy az ukránok zsarolását letörje, és újrainduljon a Barátság kőolajvezeték, de Ruszin-Szendi Romulusznak annyira telik, hogy „Putyinozzon” egyet – hívta fel a figyelmet.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A fővárosi frakcióvezető emlékeztetett, hogy Magyar Péter embere ezen kívül másra is képes: tud közpénzen zsírleszívást végeztetni, fegyverrel lakossági fórumot tartani, újságírókat lökdösni, „Slava Ukraini!”-t kiáltani, a fiatalokat sorkatonasággal fenyegetni és közben azt hazudni a magyaroknak, hogy nincs is háború.

Egy tucat választási vereségre elegendő hülyeséget csinált vagy mondott már az elmúlt időszakban, de ezt most még tovább tudta fokozni!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. Majd rámutatott: miután a Közel-Keleten a világ egyik legnagyobb finomítója leállt, a világ olajának harmadát szállító szorost lezárták, az olaj ára kilőtt, ezek után Ruszin-Szendi Romulusz szerint itt van a tökéletes pillanat örökre lemondani a csővezetéken érkező olcsó, orosz olajról. Arról azonban nem beszélt Magyar Péter embere, hogy már műholdképek is bizonyítják, hogy Zelenszkij Brüsszellel és a Tiszával összejátszva olajblokáddal zsarolja a magyarokat. Inkább valami zavaros Putyinozásba kezd, holott a Magyarországra érkező olajat az ő Zelenszkij-barátjuk zárta el – ismertette.

Hogy létezik az, hogy az aktuális magyar ellenzék mindig Brüsszel oldalára áll, és a legfontosabb kérdésekben sem hajlandó Magyarország elemi érdekeit képviselni?

– tette fel a kérdést a frakcióvezető. Majd kijelentette: elfogadhatatlan, hogy amikor egész Magyarországot akarják sakkban tartani, akkor sem engedhetik meg maguknak – vagy talán eszükbe sem jut –, hogy azt mondják Brüsszelnek: erre most nem bólogatnak.


Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Google News
