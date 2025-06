Dicsőség Ukrajnának? – A döntő többség elutasítja Ruszin-Szendi szavait

A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásban vizsgálta meg, miként vélekednek a magyar választók arról, hogy a magyar katonaság egykori elsőszámú embere, Ruszin-Szendi Romulusz Ukrajnát dicsőítő kijelentéseket tett. A felnőtt népesség közel 60 százaléka szerint nem fogadható el a Magyar Honvédség vezérkari főnökétől, hogy Ukrajnát dicsőíti, miközben egyharmadnál is kevesebb azok aránya, akik nem ellenzik ezt (29 százalék).

A párthovatartozás szerinti vélemények szintén megerősítik a korábbi tapasztalatokat. A Fidesz-tábor egységesen elutasító a kérdésben, mindössze négy százalékuk tartja azt elfogadhatónak. A Tisza Párt szavazóinak viszont a többsége (56 százalék) szimpatizál Ukrajna dicsőítésével, míg csupán 28 százalékuk nem tud elfogadni a vezérkari főnöktől egy ilyen kijelentést. A Tisza hívei a párt korábbi akcióján szinte ezzel azonos arányban álltak ki az ukrán EU-tagság mellett, ugyanis akkor 58 százalékuk voksolt Ukrajna mellett.

Magyarország közvéleménye szintén elutasító az ukrán uniós tagsággal kapcsolatban, amit a jelenleg is zajló Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás sikere is megerősít. A választók érdeklődését sok kérdés is kiváltotta Ukrajna EU-tagsága kapcsán. Itt említhető többek között az ukrán elnök által egy magyar lap hasábjain megfogalmazott zsarolás Magyarország irányába, vagy Ruszin-Szendi Romulusz botrányos mondata, amikor a Magyar Honvédség vezérkari főnöki minőségében a „Slava Ukraini!” (Dicsőség Ukrajnának!) ukrán nemzeti köszöntést használta.

A Nézőpont Intézetnek a héten bemutatott közép-európai közvélemény-kutatása is rámutatott, hogy a közép-euró­pai társadalmakban többségbe került az Ukrajna EU-tagságát ellenzők tábora.