Ezt súgta Macronnak Trump Washingtonban

Az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin békét akar kötni. Donald Trump ezt a megbeszélések előtt súgta oda Emmanuel Macron francia elnöknek, azonban egy bekacsolt mikrofon elkapta a pillanatot.

Donald Trump és az európai vezetők Washingtonban

Fotó: AFP

Azt hiszem, megállapodást akar kötni. Azt hiszem, érted, érted? Bármennyire is őrülten hangzik

– suttogta Trump Emmanuel Macron francia elnöknek a keleti teremben.

A pénteki találkozót Washingtonban mind az európai vezetők, mind pedig Trump produktívnak és előremutatónak nevezte. A megbeszéléseken előkerült a biztonsági garanciák kérdése is. Ennek kapcsán az amerikai elnök elmondta: az USA segíteni fogja európát ezen a téren.

Donald Trump egyébként már a tárgyalások alatt felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután a tervek szerint a következő lépés egy háromoldalú találkozó lesz az amerikai, az orosz és az ukrán elnök között.

Borítókép: Az európai vezetők és Donald Trump a tárgyaláson (Fotó: AFP)