TrumpMacronZelenszkij

Ezt súgta Macronnak Trump Washingtonban

Az amerikai elnök a tárgyalások előtt érdekes dolgokat mondott a francia elnöknek. Donald Trump egy Emmanuel Macronnak címzett mondatát elkapta egy bekapcsolt mikrofon.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 8:10
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin békét akar kötni. Donald Trump ezt a megbeszélések előtt súgta oda Emmanuel Macron francia elnöknek, azonban egy bekacsolt mikrofon elkapta a pillanatot. 

Donald Trump és az európai vezetők Washingtonban
Donald Trump és az európai vezetők Washingtonban
Fotó: AFP

Azt hiszem, megállapodást akar kötni. Azt hiszem, érted, érted? Bármennyire is őrülten hangzik

– suttogta Trump Emmanuel Macron francia elnöknek a keleti teremben.

A pénteki találkozót Washingtonban mind az európai vezetők, mind pedig Trump produktívnak és előremutatónak nevezte. A megbeszéléseken előkerült a biztonsági garanciák kérdése is. Ennek kapcsán az amerikai elnök elmondta: az USA segíteni fogja európát ezen a téren. 

Donald Trump egyébként már a tárgyalások alatt felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, miután a tervek szerint a következő lépés egy háromoldalú találkozó lesz az amerikai, az orosz és az ukrán elnök között. 

Borítókép: Az európai vezetők és Donald Trump a tárgyaláson (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Byrappa Ramachandra
idezojelekTrump

Ismét együttműködik a két szuperhatalom

Byrappa Ramachandra avatarja

Trump elnök visszarántotta a világrendet az összeomlás széléről.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.