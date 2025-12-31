Kubatov Gábor megerősítette: Tóth Alexet és Varga Barnabást is eladja az FTC

Az elmúlt hetekben az FTC két, magyar válogatott labdarúgójával kapcsolatban is sorra jöttek az átigazolási hírek. Egyre inkább arra utalnak a jelek, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás is külföldön folytathatja a pályafutását, és Kubatov Gábor klubelnök újévköszöntője is ezt az információt támasztotta alá.

Kubatov Gábor elárulta, Tóth Alex mellett Varga Barnabás is eligazol az FTC-től (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A 2023 nyarán érkezett Varga menedzsere, Paunoch Péter kedden arról beszélt, hogy sok klub érdeklődik a 28-szoros válogatott futballista iránt, de a váltáshoz szakmailag és anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie, ami a játékosnak és a Ferencvárosnak is megfelelő. Mindehhez hozzátette, hogy szerinte a következő egy hétben „sok minden el fog dőlni” a 31 éves támadó jövőjével kapcsolatban. Erre utalt Kubatov Gábor is.

Tóth Alex és Varga Barnabás is távozik az FTC-től Kubatov Gábor szerint

– Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el, de eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél. Megjött az első ajánlat, Hajnal Tomival és Orosz Palival (a sportigazgató és a vezérigazgató – a szerk.) még nem beszéltük végig a részleteket.

És Tóth Alit is el fogjuk adni.

– Áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben, a Liverpoolban vagy a Juventusban futballozni – idézte a Bors Kubatov Gábor szavait.

A klubelnök hozzátette, az ajánlattétel úgy történik, hogy a csapatot megkeresik, majd ha a megállapodás megtörténik, akkor az érdeklődő a játékossal is beszél. – Ha a kettő valamelyike nem jön össze, az üzlet nem jön létre – mondta Kubatov, aki Tóth Alex kapcsán is kiemelte, őt is mindenképp el fogják adni, érte viszont „komolyan vehető ajánlat” egyelőre nem érkezett.