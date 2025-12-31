FerencvárosVarga BarnabásTóth AlexKubatov Gábor

Kubatov Gábor megerősítette: Tóth Alexet és Varga Barnabást is eladja az FTC

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor megtartotta újévköszöntő beszédét. Ebben elárulta, hogy az FTC labdarúgócsapatának két játékosa, Tóth Alex és Varga Barnabás is eligazol a klubtól.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 17:05
Tóth Alex sok európai topcsapat radarjára is felkerült (Fotó: Kurucz Árpád)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt hetekben az FTC két, magyar válogatott labdarúgójával kapcsolatban is sorra jöttek az átigazolási hírek. Egyre inkább arra utalnak a jelek, hogy Tóth Alex és Varga Barnabás is külföldön folytathatja a pályafutását, és Kubatov Gábor klubelnök újévköszöntője is ezt az információt támasztotta alá.

Kubatov Gábor elárulta, Tóth Alex mellett Varga Barnabás is eligazol az FTC-től
Kubatov Gábor elárulta, Tóth Alex mellett Varga Barnabás is eligazol az FTC-től (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A 2023 nyarán érkezett Varga menedzsere, Paunoch Péter kedden arról beszélt, hogy sok klub érdeklődik a 28-szoros válogatott futballista iránt, de a váltáshoz szakmailag és anyagilag olyan ajánlatnak kell érkeznie, ami a játékosnak és a Ferencvárosnak is megfelelő. Mindehhez hozzátette, hogy szerinte a következő egy hétben „sok minden el fog dőlni” a 31 éves támadó jövőjével kapcsolatban. Erre utalt Kubatov Gábor is.

Tóth Alex és Varga Barnabás is távozik az FTC-től Kubatov Gábor szerint

– Barna kapcsán mindenki jön hozzám, hogy ne adjuk el, de eladjuk, úgy eladjuk, mint a szél. Megjött az első ajánlat, Hajnal Tomival és Orosz Palival (a sportigazgató és a vezérigazgató – a szerk.) még nem beszéltük végig a részleteket. 

És Tóth Alit is el fogjuk adni.

– Áldozatkész, szorgalmas és szerény, csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Ne gondolják, hogy ő nem látja magát a Manchester Cityben, a Liverpoolban vagy a Juventusban futballozni – idézte a Bors Kubatov Gábor szavait.

A klubelnök hozzátette, az ajánlattétel úgy történik, hogy a csapatot megkeresik, majd ha a megállapodás megtörténik, akkor az érdeklődő a játékossal is beszél. – Ha a kettő valamelyike nem jön össze, az üzlet nem jön létre – mondta Kubatov, aki Tóth Alex kapcsán is kiemelte, őt is mindenképp el fogják adni, érte viszont „komolyan vehető ajánlat” egyelőre nem érkezett.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu