Újabb érdeklődő Varga Barnabásért, 13-szoros bajnok vinné a Fradi csatárát

Varga Barnabás sorsa már régóta központi témát jelent a Ferencvárossal kapcsolatban, a 31 esztendős futballista lehetséges távozása egy ideje a levegőben lóg, és decemberben Kubatov Gábor is megerősítette, hogy megfelelő ajánlat esetén elengedik a játékost.

Varga Barnabás iránt az AEK Athén is érdeklődik (Fotó: Vasvári Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Varga Barnabás Görögországban?

A legújabb érdeklődő a görög AEK Athén, a Nemzeti Sport Görögországból származó információ szerint a 13-szoros bajnok is szívesen a soraiban látná a csatárt.

Az athéni együttes – amelyet a Videoton FC egykori trénere, Marko Nikolics irányít – az alapszakasz harmadik helyezettjeként nemrég bejutott a Konferencialiga nyolcaddöntőjébe, hazája bajnokságában pedig 15 meccs után az első helyen áll, egy ponttal megelőzve az Olimpiakoszt.

Varga Barnabás statisztikája (2025/26) 31 éves

szerződésének lejárta: 2027. június 30.

értéke: 3 millió euró

válogatottság: 28 meccs/13 gól

NB I: 17 meccs, 10 gól, 4 gólpassz, 1272 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 6 gól, 1 gólpassz, 407 játékperc

Európa-liga alapszakasz: 6 meccs, 4 gól, 449 játékperc

Varga menedzsere, Paunoch Péter a Metropolnak azt nyilatkozta, a „jó ajánlat” szakmailag egy támadó szellemű csapatot jelentene, ahol a támadó legfőbb erőssége érvényesülni tud.

– Az is kulcskérdés szakmai szempontból, hogy vannak-e szélsői a csapatnak, hány csatárral játszanak és mennyi beadás jön a kapu elé, mert ezek alapvetően meghatározzák az olyan típusú csatároknak a gólérzékenységét, mint Barna. Ilyen szempontból kiszolgáltatott helyzetben van. Az anyagi szempontokkal egyelőre mi azért nem foglalkozunk, mert úgy gondolom, aki a Ferencvárossal meg tud egyezni Barna átigazolási díjáról, az nem kispályán lesz, és biztosan tud majd olyan anyagi ajánlatot nyújtani a játékosnak is, ami elfogadható.

Varga Barnabás ebben az idényben minden sorozatot figyelembe véve 29 mérkőzésen 20 gólnál és öt gólpassznál jár a Ferencvárosban, a magyar válogatott színeiben szeptember óta öt meccsen ötször talált be. A szerződése 2027 nyaráig érvényes az FTC-nél.