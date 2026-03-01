Lemondott Szentmártonkáta alpolgármestere, miután a Facebookon nőveréssel vádolták meg

A közösségi médiában megjelent állításokkal ellentétben a szentmártonkátai alpolgármester nem a Fidesz színeiben tölti be tisztségét, és korábban sem indult a Fidesz jelöltjeként, soha nem volt a Fidesznek a tagja – közölte Pogácsás Tibor a Facebook-oldalán. A Fidesz országgyűlési képviselője annak kapcsán posztolt, hogy a közösségi médiában megjelent hírek szerint szombaton konfliktus alakult ki Bodor András, szentmártonkátai alpolgármester és egy nő között. Hozzátette: az ügy részletei nem ismertek. A Facebookon azt terjesztették, hogy az alpolgármester fideszes, a bántalmazott nő pedig egyenesen Orbán Viktoron kérte számon, hogy megütötték.

Pogácsás Tibor fideszes országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Pogácsás Tibor bejegyzésében hangsúlyozta,

az erőszak és a felelőtlen vádaskodás semmire sem megoldás, és a tények ismerete nélküli ítélkezés is felelőtlenség.

Rámutatott: az ügy kivizsgálása a hatóságok feladata.

Az erőszak minden formáját elítéljük, bárki is követi azt el

– szögezte le a kormánypárti politikus, aki mielőbbi felépülést kívánt a sértettnek.

Bodor András a Facebook-oldalán jelentette be, hogy azonnali hatállyal lemond alpolgármesteri tisztségéről. Közölte, soha egyetlen párt jelöltje és tagja nem volt. Bejegyzésében hangsúlyozta, az ellene felhozott vádak megalapozatlanok és valótlanok, áll a vizsgálat elé.

Posztjának láthatóságát azóta átállította.

Borítókép: A szentmártonkátai községháza (Forrás: Facebook)