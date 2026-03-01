Brutális videón a tankerhajó ellen elkövetett iráni támadás

Amint arról korábban beszámoltunk, dróntámadás érte Ománt vasárnap, miközben az Ománi-öböl térségében egy olajszállító tartályhajót is támadás ért a partok közelében. Az ománi tengerbiztonsági központ tájékoztatása szerint a Palau zászlaja alatt közlekedő Skylight olajszállító hajót Omán északi részén, a Muszandam-félsziget közelében támadták meg.

Borítókép: Irán tankerhajóra támadt a Hormuzi-szorosban (Forrás: képernyőkép)