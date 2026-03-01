Brutális videón a tankerhajó ellen elkövetett iráni támadás

A hajót állítólag azért vették célba, mert „illegálisan haladt át” a szoroson. A Skylight fedélzetén húsz tengerész tartózkodott: tizenöt indiai állampolgár és öt iráni. Mindannyiukat evakuálták, négyen megsérültek az incidens során.
A Skylight tartályhajó az Egyesült Államok szankcióinak hatálya alá tartozik. Az amerikai hatóságok szerint a hajó Irán árnyékflottájának része, és iráni olajat szállít a Perzsa-öbölben
– írta a hajó támadásáról készült videót közzétevő oldal.
