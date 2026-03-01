simicskó istvánkdnptisza pártkereszténydemokrata néppárt

Petíció indul a Tisza Párt egyházellenes politikája ellen

A Tisza mást mond az egyházakról, mint amit valójában terveznek. Petíciót indított a KDNP.

Magyar Nemzet
2026. 03. 01. 16:57
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)
Aláírásgyűjtést kezdeményezett a Kereszténydemokrata Néppárt, ezzel tiltakozva a Tisza Párt egyházellenes politikája ellen. A közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője arra szólított fel, 

védjük meg a mindennapok biztonságát, töltsük ki minél többen a petíciót.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője. Fotó: Ladóczki Balázs

Mint ismert, nemrég a Tisza Pártból távozó Csercsa Balázs, aki a szervezet egyházügyi munkacsoportját vezette, elmondta, 

az egyeztetéseken és a belső kommunikációban azt vettem észre, hogy a Tisza Párt szándékai az egyházpolitikában eltérnek attól, amelyet kifelé kommunikálnak.

Csercsa egyben megjegyezte, ez nemcsak a vallási, egyházpolitikai kérdésekre igaz, hanem minden másra is.

– Ez pedig igaz minden más, általam megismert kérdésre is, mint gazdaság, oktatás, európai ügyek.

Létezik egy kifelé kommunikált, kampányszerű program, de a valós szándékok ettől túl sok esetben eltérnek.

Ezzel pedig már nem vállalhatok közösséget. Erre utasít a szociális igazság, az értelmiségi felelősség és a Krisztust követni szándékozó alapelvek is – húzta alá a Tiszától távozó vezető.

Aggályaimat többször jeleztem szóban és e-mailen is, de ezekre választ nem kaptam. Koordinátoroktól és munkacsoportok vezetőitől tudom, hogy ez a probléma általános. Amikor feladat van, a parancs gyorsan érkezik a központból, de elismerést vagy akár csak választ a kérdéseikre, problémáikra csak nagy sokára vagy egyáltalán nem kapnak

– avatott be a Tisza belső kommunikációs szokásaiba a volt szakpolitikai vezető.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Csudai Sándor)

