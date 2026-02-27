Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

Furcsa kezdési időpontra tették a Fradi meccsét a Braga ellen, itt a magyarázat!

Amint arról beszámoltunk, az UEFA mai sorsolásán eldőlt, hogy a Ferencváros a portugál SC Braga ellen lép pályára labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében. Az első meccset március 12-én, csütörtökön, a visszavágót 18-án, szerdán rendezik, mégpedig 16.30-as kezdési időponttal Braga városában.

2026. 02. 27. 14:50
A Braga legértékesebb játékosa az uruguayi középpályás Rodrigo Zalazar 20 millió euróval Fotó: LUIS EIRAS Forrás: NurPhoto
A Ferencváros a szezon elején az örmény Noah és a bolgár Ludogorec csapatát búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében, majd alulmaradt az azeri Qarabag ellen, így került át a második számú kupasorozatba. Ott az alapszakaszt négy győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a 11. helyen zárta, a rájátszás első fordulójából pedig a Ludogoreccel szemben lépett tovább, a csütörtöki 2-0-s győzelme után 3-2-es összesítéssel. Az UEFA mai sorolásán eldőlt, hogy a két lehetséges portugál ellenfél, a Braga és Porto köztül Robbie Keane csapata a Bragát kapta.

A pillanat, amikor eldőlt, hogy a Braga lesz a Ferencváros ellenfele
A pillanat, amikor eldőlt, hogy a Braga lesz a Ferencváros ellenfele Fotó: HAROLD CUNNINGHAM / AFP

A Ferencváros a visszavágót szerdai napon 16.30-kor játssza a Braga otthonában

– A találkozó első mérkőzését fogjuk hazai pályán, a Groupama Arénában játszani, mégpedig március 12-én, míg a visszavágóra hat nappal később, március 18-án, szerdán 16.30-kor kerül sor. Az első mérkőzés pontos időpontjával hamarosan jelentkezünk! – írja a Ferencváros honlapja.

S hogy a visszavágót miért játsszák szerdán 16.30-kor? 

Az már a sorsolás előtt eldőlt, hogy a kiemelt Braga akár a Ferencváros, akár a Stuttgart csapatával kerül össze (számára ez volt a két opció), a visszavágót mindenképpen szerdán 16.30-kor játssza.

Erre az A Bola portugál sportnapilap a következő magyarázatot adja:

– A portugál rendőrség rendelkezése értelmében a Braga és az FC Porto nem játszhat hazai pályán ugyanazon a napon. És mivel a Porto az Európa-liga alapszakaszában a Braga előtt végzett, ezért ő játszhat csütörtökön.

Porto és Braga mindössze 55 kilométerre van egymástól. Azt értjük, hogy a rendőrség nem akarja megosztani az erőit, de az így is furcsa, hogy a Braga–FTC meccs miért kezdődik majd korán, 16.30-kor.

Nem sokon múlt, a Porto játszhat csütörtökön, mert az ötödik, míg a Braga a hatodik helyen zárta az Európa-liga alapszakaszát.

 

 

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

