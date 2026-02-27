Szijjártó Péter: Magyar–szerb összefogás az ukrán zsarolással szemben

A miniszter szerint az ukrán rendszer-üzemeltető több alkalommal jelezte a Mol irányába, hogy a Barátság vezeték műszakilag alkalmas a szállításra, ugyanakkor az ukrán kormány nem fogadott magyar, szlovák vagy uniós szakértőket a helyzet vizsgálatára.

Az ukránok zsarolnak minket, hogy adjunk nekik pénzt és fegyvert. De Magyarország sem pénzt, sem fegyvert nem fog adni egy teljesen reménytelen háborúba

– fogalmazott.

Szijjártó közölte: a cél az, hogy visszaszorítsák „Kijev és Brüsszel zsarolási képességét” Magyarország energiaellátása kapcsán, ezért felgyorsítják a magyar–szerb kőolajvezeték előkészítését.

Elmondta:

Magyarországon befejezték a részletes mérnöki előtanulmányokat, Szerbiában elindult a közbeszerzési eljárás, és reálisnak tartja, hogy a jövő év végére kőolajvezeték kösse össze a két országot. Emellett készen állnak egy olajtermék-vezeték megépítésére is.

A miniszter kitért arra is, hogy a Mol és az orosz tulajdonos megállapodott, és folyamatos egyeztetések zajlanak az amerikai kormánnyal a szükséges jóváhagyásokról. A tárcavezető a héten Washingtonban az amerikai energiaminiszterrel és a belügyminiszterrel is tárgyalt az ügyben.