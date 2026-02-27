Menczer TamásBrüsszelUkrajnaOrbán ViktorMagyar Péter

Menczer Magyarnak: Peti, te az ukránokkal vagy!

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyar Pétert sorsa az, hogy elzavarják.

2026. 02. 27.
– Segítek, Peti, például azért nem tájékoztat, mert te az ukránokkal vagy – reagált a közösségi oldalán a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péter azon kijelentésére, hogyha az ukrán fenyegetés valós lenne, akkor Orbán Viktor mint felelős miniszterelnök már meghívta volna, hogy tájékoztassa a helyzetről. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Fotó: MTI/Kovács Attila

– Tudsz te Zelenszkij haverodtól mindent. Esetleg szólhatnál neki, hogy azonnal indítsa újra a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Az van, Peti, hogy mindenki lát mindent. Te Münchenben szövetséget kötöttél Brüsszellel és Kijevvel. Weber és Zelenszkij bábja vagy. Ezért nem szólalsz fel az ukrán olajblokád ellen.
 

De a magyarok a bábfigurákat mindig elzavarták, ez a sors vár rád is. Várnak már »nagy elődeid« a magyar politikatörténet szemétdombján. Ott van a Fegyőr Bandi, MZP és az ápolók meg a teljes SZDSZ. Haverok, buli, Fanta. Szerintem drogot is találsz, ne aggódj. Mindeközben Orbán Viktor megvédi a magyar energiabiztonságot és a rezsicsökkentést, az ukrán olajblokádot megtöri. Magyarország az első! Nem Ukrajna

– olvasható Menczer Tamás bejegyzésében. 

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)


