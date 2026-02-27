Rendkívüli

A magyarok elutasítják az ukrán olajblokádot

holttestéve eltűntrendőrzita

Megtalálták a rendőrök a 27 éve eltűnt Zita holttestét, igaz, nem a kertben volt elásva

A rendőrök már le is tartóztattak valakit.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 27. 16:16
illusztráció Fotó: Bús Csaba Forrás: Petőfi Népe
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évente felül kell vizsgálni az élő körözéseket a rendőrségen a protokoll szerint, ellenőrizni, nem merült-e fel bennük valami új adat – írja a Blikk. A portál információi szerint ez jó eséllyel meg is történt F. Zita eltűnésének ügyében, legalábbis minden jel erre mutat. 

Információik szerint az egyik nyomozónak pedig feltűnt valami az ügyben, amit eddig nem találtak fontosnak. A 27 évvel ezelőtti eltűnést bejelentő férjet újra kihallgatták, innentől pedig felgyorsultak az események. Istvánról az egyik szomszédja azt mondta, tudta, hogy régen eltűnt a felesége, de nem kérdezte róla. Tegnap délután látta, hogy a rendőrök csengetnek nála, és azt is, hogy elviszik. 

…az nem igaz, hogy itt ásott volna valaki a kertben. Aztán Istvánt elvitték, bilincsben, azóta sem térünk magunkhoz. A fiukat sajnáljuk legjobban, bezárkózott, senkinek nem nyit ajtót, el lehet képzelni, mi játszódhat le benne

– fogalmazott az István házával szemben található ingatlanban élő férfi. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást F. Zita ügyében, 27 évvel a nő eltűnése után. A portál úgy tudja, a volt férj először a rendőröknek vallotta be, tudja, mi történt a feleségével, és megmutatta azt is, hogy hova ásta el Zita holttestét. 

Azt is tudni vélik, hogy a 27 éve eltűnt nő földi hamvait egy vasúti felüljáró tövében találták meg, kétméteres mélységben. Egyelőre rejtély, hogy a férfi miért, és hogyan ölte meg a feleségét.

A halál okát igazságügyi orvosszakértői vizsgálat állapítja majd meg, a férfi letartóztatásáról a hétvégén dönthet a bíróság.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu