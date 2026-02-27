Megtalálták a rendőrök a 27 éve eltűnt Zita holttestét, igaz, nem a kertben volt elásva

Azt is tudni vélik, hogy a 27 éve eltűnt nő földi hamvait egy vasúti felüljáró tövében találták meg, kétméteres mélységben. Egyelőre rejtély, hogy a férfi miért, és hogyan ölte meg a feleségét.

A halál okát igazságügyi orvosszakértői vizsgálat állapítja majd meg, a férfi letartóztatásáról a hétvégén dönthet a bíróság.