Évente felül kell vizsgálni az élő körözéseket a rendőrségen a protokoll szerint, ellenőrizni, nem merült-e fel bennük valami új adat – írja a Blikk. A portál információi szerint ez jó eséllyel meg is történt F. Zita eltűnésének ügyében, legalábbis minden jel erre mutat.
Megtalálták a rendőrök a 27 éve eltűnt Zita holttestét, igaz, nem a kertben volt elásva
A rendőrök már le is tartóztattak valakit.
Információik szerint az egyik nyomozónak pedig feltűnt valami az ügyben, amit eddig nem találtak fontosnak. A 27 évvel ezelőtti eltűnést bejelentő férjet újra kihallgatták, innentől pedig felgyorsultak az események. Istvánról az egyik szomszédja azt mondta, tudta, hogy régen eltűnt a felesége, de nem kérdezte róla. Tegnap délután látta, hogy a rendőrök csengetnek nála, és azt is, hogy elviszik.
…az nem igaz, hogy itt ásott volna valaki a kertben. Aztán Istvánt elvitték, bilincsben, azóta sem térünk magunkhoz. A fiukat sajnáljuk legjobban, bezárkózott, senkinek nem nyit ajtót, el lehet képzelni, mi játszódhat le benne
– fogalmazott az István házával szemben található ingatlanban élő férfi. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást F. Zita ügyében, 27 évvel a nő eltűnése után. A portál úgy tudja, a volt férj először a rendőröknek vallotta be, tudja, mi történt a feleségével, és megmutatta azt is, hogy hova ásta el Zita holttestét.
Azt is tudni vélik, hogy a 27 éve eltűnt nő földi hamvait egy vasúti felüljáró tövében találták meg, kétméteres mélységben. Egyelőre rejtély, hogy a férfi miért, és hogyan ölte meg a feleségét.
A halál okát igazságügyi orvosszakértői vizsgálat állapítja majd meg, a férfi letartóztatásáról a hétvégén dönthet a bíróság.
Beszállt a választási kampányba a Facebook is: a Mediaworks megyei lapjai tiltást kaptak a nyakukba
A Tisza Párt kampányát tolja a Facebook, a háborús borzalmakról szóló cikkekért tiltás jár.
Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon
Az európai vezetők az emberek háborúba küldéséről álmodoznak.
Tömegbaleset Veszprém vármegyében: több jármű csapódott egymásba, gázolaj borította az aszfaltot
Egymásnak ütközött hat személyautó és egy nyerges vontató a 8-as főúton.
Holttestet találtak egy kiskunfélegyházi lakásban, nyomozás indul, hogy tisztázzák a körülményeket
Már nem lehetett segíteni.
Beszállt a választási kampányba a Facebook is: a Mediaworks megyei lapjai tiltást kaptak a nyakukba
A Tisza Párt kampányát tolja a Facebook, a háborús borzalmakról szóló cikkekért tiltás jár.
Orbán Viktor: A háború kopogtat az ajtónkon
Az európai vezetők az emberek háborúba küldéséről álmodoznak.
Tömegbaleset Veszprém vármegyében: több jármű csapódott egymásba, gázolaj borította az aszfaltot
Egymásnak ütközött hat személyautó és egy nyerges vontató a 8-as főúton.
Holttestet találtak egy kiskunfélegyházi lakásban, nyomozás indul, hogy tisztázzák a körülményeket
Már nem lehetett segíteni.
