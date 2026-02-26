Felásnak egy kertet a rendőrök Pest vármegyében, úgy sejtik, ott lehet egy 27 éve eltűnt nő holtteste

Rendőrök ébreszthették ma reggel a ceglédberceli Pesti úton húzódó házak egyikének lakóit azzal, hogy fel kell ásniuk a kertjüket. A gyanú szerint ugyanis az egyik kertben áshatták el Zitát, akinek 1999-ben nyoma veszett. Az egyik szomszédja azt mondta, régóta sejtették a környéken, hogy az erdélyi születésű nő nem véletlenül nem ad magáról életjelet. Hozzáfűzte, amikor meghallotta, hogy felássák a kertet, meghűlt a vér az ereiben.