Felásnak egy kertet a rendőrök Pest vármegyében, úgy sejtik, ott lehet egy 27 éve eltűnt nő holtteste

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2026. 02. 26. 17:15
Rendőrök ásnak reggel óta egy ceglédberceli családi ház kertjében – értesült a BorsOnline. A portál információi szerint felmerült a gyanú, hogy ott ástak el egy 1999-ben eltűnt nőt. 

Rendőrök ébreszthették ma reggel a ceglédberceli Pesti úton húzódó házak egyikének lakóit azzal, hogy fel kell ásniuk a kertjüket. A gyanú szerint ugyanis az egyik kertben áshatták el Zitát, akinek 1999-ben nyoma veszett. Az egyik szomszédja azt mondta, régóta sejtették a környéken, hogy az erdélyi születésű nő nem véletlenül nem ad magáról életjelet. Hozzáfűzte, amikor meghallotta, hogy felássák a kertet, meghűlt a vér az ereiben. 

Borzalmas belegondolni, hogy több mint negyed évszázadon keresztül a közelünkben lehetett egy holttest

– ezt már egy másik, a környéken élő ember mondta. Zitáról egyébként nem lehet valami sokat tudni, a rendőrség egyelőre nem ad információkat az ügyről, a körözést azonban ide kattintva megnézheti. 

 

