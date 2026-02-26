Felásnak egy kertet a rendőrök Pest vármegyében, úgy sejtik, ott lehet egy 27 éve eltűnt nő holtteste

Rendőrök ásnak reggel óta egy ceglédberceli családi ház kertjében – értesült a BorsOnline. A portál információi szerint felmerült a gyanú, hogy ott ástak el egy 1999-ben eltűnt nőt.
Rendőrök ébreszthették ma reggel a ceglédberceli Pesti úton húzódó házak egyikének lakóit azzal, hogy fel kell ásniuk a kertjüket. A gyanú szerint ugyanis az egyik kertben áshatták el Zitát, akinek 1999-ben nyoma veszett. Az egyik szomszédja azt mondta, régóta sejtették a környéken, hogy az erdélyi születésű nő nem véletlenül nem ad magáról életjelet. Hozzáfűzte, amikor meghallotta, hogy felássák a kertet, meghűlt a vér az ereiben.
További Belföld híreink
Borzalmas belegondolni, hogy több mint negyed évszázadon keresztül a közelünkben lehetett egy holttest
– ezt már egy másik, a környéken élő ember mondta. Zitáról egyébként nem lehet valami sokat tudni, a rendőrség egyelőre nem ad információkat az ügyről, a körözést azonban ide kattintva megnézheti.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt + videó
A miniszterelnök a déli országrészben is tarolt.
Bíróság elé állt az Orbán Viktor életét fenyegető férfi
Több év börtönre is számíthat.
Orbán Viktor: Nem kenyerem a fenyegetőzés, de itt nem lehet gatyázni
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent.
Orbán Balázs: Elfogadhatatlan, amit Ukrajna kér
A háború finanszírozása, az uniós csatlakozás és az orosz energiáról való leválás ügyében a magyar és az ukrán nemzeti érdek homlokegyenest ütközik.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Csongrádon a plafon is leszakadt + videó
A miniszterelnök a déli országrészben is tarolt.
Bíróság elé állt az Orbán Viktor életét fenyegető férfi
Több év börtönre is számíthat.
Orbán Viktor: Nem kenyerem a fenyegetőzés, de itt nem lehet gatyázni
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent.
Orbán Balázs: Elfogadhatatlan, amit Ukrajna kér
A háború finanszírozása, az uniós csatlakozás és az orosz energiáról való leválás ügyében a magyar és az ukrán nemzeti érdek homlokegyenest ütközik.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!