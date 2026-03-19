Mindenki Fekete-Győr András hibbant meséje miatt fogja a hasát a nevetéstől

Azt már többször leírtuk, hogy a tiszások és csatolt részeik egy álomvilágban élnek. A tények és a valóság nem érdekli őket. Bekajálják simán a húszszázalékos vezetésüket, és a Facebook-lájkjaik miatt úgy érzik, már meg is nyerték a választást.
Ugyanígy érez a Momentum bukott elnöke is, aki még egy hibbant, gyerekes mesét is rittyentett ehhez az álomvilághoz. Fekete-Győr András a Facebook-oldalán a következő dajkamesét adta elő úgy, hogy még a szeme se rebbent:
„Tegnap este egy benzinkútnál, miközben Álmos épp valami édességre próbált rávenni, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem, miközben folyamatosan pörgött a kiszolgálás. Egyikük még csak óvatosan bizakodott, a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először. Utána elugrottunk Álmosnak egy úszósapkáért, ahol az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.”
Magyar Péter viszi a prímet a hazudozásban, de próbálnak hozzá felnőni ezen a téren a szorgos követői is. Legközelebb a híres rollermosó fenegyerek, Fekete-Győr azt fogja majd elmeséli, hogy mi történt akkor, amikor király volt és tüzet adott a sárkánynak. A lelkes követői pedig majd szorgosan szívecskézik majd a posztját.
Keserű lesz az ébredés ebből a hazug álom- és mesevilágból a megtévesztett követőiknek, Fekete-Győrnek és Magyar Péternek egyaránt.
Már nem kell sokat várni.
Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Kovács Attila)
