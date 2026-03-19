Itt az új kutatás: a Békemenet után tovább nőtt a Fidesz–KDNP előnye

Mindenki Fekete-Győr András hibbant meséje miatt fogja a hasát a nevetéstől

Keserű lesz az ébredés.

Csépányi Balázs
fekete-győr andrás · tisza · mese · kamu · momentum · Magyar Péter · 2026. 03. 19. 5:18
Azt már többször leírtuk, hogy a tiszások és csatolt részeik egy álomvilágban élnek. A tények és a valóság nem érdekli őket. Bekajálják simán a húszszázalékos vezetésüket, és a Facebook-lájkjaik miatt úgy érzik, már meg is nyerték a választást.

Fotó: Havran Zoltán

Ugyanígy érez a Momentum bukott elnöke is, aki még egy hibbant, gyerekes mesét is rittyentett ehhez az álomvilághoz. Fekete-Győr András a Facebook-oldalán a következő dajkamesét adta elő úgy, hogy még a szeme se rebbent:

„Tegnap este egy benzinkútnál, miközben Álmos épp valami édességre próbált rávenni, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem, miközben folyamatosan pörgött a kiszolgálás. Egyikük még csak óvatosan bizakodott, a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először. Utána elugrottunk Álmosnak egy úszósapkáért, ahol az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.”

Magyar Péter viszi a prímet a hazudozásban, de próbálnak hozzá felnőni ezen a téren a szorgos követői is. Legközelebb a híres rollermosó fenegyerek, Fekete-Győr azt fogja majd elmeséli, hogy mi történt akkor, amikor király volt és tüzet adott a sárkánynak. A lelkes követői pedig majd szorgosan szívecskézik majd a posztját.

Keserű lesz az ébredés ebből a hazug álom- és mesevilágból a megtévesztett követőiknek, Fekete-Győrnek és Magyar Péternek egyaránt.

Már nem kell sokat várni.

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Kovács Attila)

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
