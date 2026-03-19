Mindenki Fekete-Győr András hibbant meséje miatt fogja a hasát a nevetéstől

Ugyanígy érez a Momentum bukott elnöke is, aki még egy hibbant, gyerekes mesét is rittyentett ehhez az álomvilághoz. Fekete-Győr András a Facebook-oldalán a következő dajkamesét adta elő úgy, hogy még a szeme se rebbent:

„Tegnap este egy benzinkútnál, miközben Álmos épp valami édességre próbált rávenni, mindhárom benzinkutas a kasszák mögül a menetről és a választási esélyekről kérdezett engem, miközben folyamatosan pörgött a kiszolgálás. Egyikük még csak óvatosan bizakodott, a másik Orbán ukrajnázó tébolyán hüledezett, a harmadik pedig már nyíltan hirdette a győzelmünket. Olyan érzésem volt, mintha régi, kedves ismerőseimmel beszélgetnék, pedig most találkoztunk először. Utána elugrottunk Álmosnak egy úszósapkáért, ahol az üzlet biztonsági őre már a belépésnél, széles mosollyal az arcán lépett oda hozzám. Közösen megállapítottuk, hogy »árad a Tisza«, pár hét múlva pedig visszavesszük Magyarországot a politikusbűnözőktől – amire aztán határozottan kezet is ráztunk.”