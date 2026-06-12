Pofára esett Donald Tusk: Lengyelországot kihagyták a sorsdöntő tárgyalásokból

Tusk bírálta az úgynevezett E3-formátumot is, amely az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Németországot foglalja magában. Szerinte több fontos európai szövetséges, köztük Lengyelország kimarad ebből a körből. Elmondása szerint Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sem elégedett a jelenlegi felállással. A lengyel kormányfő ugyanakkor jelezte, hogy a következő napokban újabb találkozóra kerülhet sor, amelyen Lengyelország és Olaszország is részt vehet.

A háttérben azonban mélyebb politikai feszültségek húzódhatnak meg. Lengyel elemzők emlékeztetnek arra, hogy Varsó korábban sem kapott helyet több fontos Ukrajnával kapcsolatos tárgyalási folyamatban, így a normandiai és minszki egyeztetéseken sem.

A lengyel–ukrán kapcsolatokra emellett történelmi viták is árnyékot vetnek. A legutóbbi feszültséget az váltotta ki, hogy Volodimir Zelenszkij egy ukrán katonai alakulatot az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el. Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök erre válaszul felvetette annak lehetőségét, hogy visszavonják a Zelenszkijnek korábban adományozott magasrangú lengyel állami kitüntetést.