Pofára esett Donald Tusk: Lengyelországot kihagyták a sorsdöntő tárgyalásokból

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint nehezen indokolható, hogy országát kihagyták az egyeztetésből. Úgy fogalmazott, Lengyelország nélkülözhetetlen szereplő Ukrajna és a térség jövőjéről szóló tárgyalásokon, ezért az olyan megállapodások, amelyekben Varsó nem vesz részt, nem kötik automatikusan Lengyelországot.
A lengyel kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy országa az orosz invázió kezdete óta Ukrajna egyik legfontosabb támogatója. Lengyelország jelentős katonai és pénzügyi segítséget nyújtott Kijevnek, emellett kulcsszerepet játszik az Ukrajnának szánt nyugati támogatások koordinálásában. A NATO-tagállamok közül a GDP arányában Lengyelország fordítja a legtöbbet védelemre – írja a Brussels Signal.
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