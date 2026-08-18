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Tabukat sem kerüli a Fidesz belső vizsgálata: Orbán Viktorról is kérdezik a tagságot

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A párt kommunikációjától és vidéki szervezeteinek állapotától kezdve a vezető politikusok megítélésén át egészen a Fidesz jövőjéig számos kérdésben várnak őszinte választ a tagságtól. A belső felmérésben még az is szerepel, hogy szükség esetén teljesen át kell-e alakítani és fiatalítani a pártot, vagy akár egy új jobboldali, konzervatív politikai erő létrehozása is indokolt lehet.

Gábor Márton
2026. 08. 18. 12:47
Fotó: Ladóczki Balázs
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A kommunikációt is keményen bírálhatja a tagság

Külön blokk foglalkozik a párt kommunikációjával. A kitöltőknek arról kell dönteniük, hogy szükség van-e közvetlenebb, modernebb és pozitívabb hangvételre, vagy alapvetően megfelelőnek tartják a jelenlegi kommunikációt.

A felmérésből az is kiderül, hogy a pártvezetés a tagság belső tájékoztatására is kíváncsi. Arra a kérdésre, hogy milyennek tartják a Fidesz szervezeten belüli kommunikációját és a tagsággal való kapcsolattartást, a válaszadók a „nagyon gyenge” és a „nagyon eredményes” közötti skálán értékelhetnek.

A párt azt is vizsgálja, honnan tájékozódnak saját tagjai. A felsorolt források között Orbán Viktor és a Fidesz Facebook-oldala, a politikusok közösségi médiás felületei, belső kommunikációs csatornák, podcastok, rádiók, híradók, hírportálok, valamint általában a közösségi média is szerepel.

Ez azért sem mellékes, mert a választási vereség után a Fidesz egyik legfontosabb kérdése lehet, hogy miként tudja a következő időszakban hatékonyabban elérni és mozgósítani saját táborát.

Orbán Viktor és a vezetők teljesítményét is osztályozzák

A kérdőívben külön értékelni kell több meghatározó fideszes politikus alkalmasságát is. A válaszadók egytől ötig osztályozhatják többek között Orbán Viktort, Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, Gulyás Gergelyt, Navracsics Tibort és több más politikust.

A kérdések között szerepel az is, hogy a Fidesznek ki kell-e állnia minden vezetője és tisztségviselője mellett, függetlenül az ellenük felhozott vádaktól. A tagság ugyanakkor közvetlenül is üzenhet Orbán Viktornak: 

a kérdőív végén külön szöveges mezőben fogalmazhatják meg, mit mondanának a párt elnökének.

Ez a blokk különösen fontos lehet a pártvezetés számára, hiszen a számszerű értékelések mellett olyan visszajelzések is érkezhetnek, amelyekből kiderülhet, hogyan látják a tagság tagjai a jelenlegi vezetői struktúrát.

Nem maradt ki a Tisza sem

A kérdőív több állítás segítségével a Tisza Párttal kapcsolatos fideszes politikai stratégiát is vizsgálja. A válaszadóknak többek között arról kell véleményt mondaniuk, hogy Magyar Péter és a Tisza önkényuralmi rendszert épít-e, illetve hogy a Fidesznek az ellenzéki politizálás helyett ellenállási politikát kell-e folytatnia.

Arra is rákérdeznek, hogy a Tisza esetleges kormányzati intézkedései nemcsak a párt vezetőit, hanem a Fidesz tagságát is érinthetik-e. A kérdésekből tehát az látszik, hogy a pártvezetés már a következő politikai időszak stratégiájának kialakításához is gyűjt belső véleményeket.

Lázár János közben a vidéki Fidesz-szervezeteket járja

A kérdőíves vizsgálattal párhuzamosan Lázár János a pártszervezet állapotát méri fel országjárása során. A politikust az elnökség bízta meg azzal, hogy tekintse át a Fidesz teljes országos infrastruktúráját, a vidéki szervezetek állapotát, az irodák működését, valamint azt is, hogy kikre számíthat a párt a következő időszakban.

A feladat része a tagság helyzetének felmérése és a helyi szervezetekkel való személyes egyeztetés is. A vizsgálat során az is felmerülhet, hogy egyes helyeken nincs szükség a korábbi formában működő pártirodák fenntartására.

Lázár Jánosnak a tervek szerint szeptemberig kell elkészítenie részletes jelentését az elnökség számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta, a cél az, hogy az őszi politikai szezon kezdetére világos kép legyen arról, milyen állapotban van a párt szervezetileg, strukturálisan és személyi szempontból, illetve kikre lehet számítani.

Havasi Bertalan szerint a vizsgálat teljes egészében belső használatra készül, így sem a kérdőívet, sem az eredményeket nem tervezi nyilvánosságra hozni a Fidesz. A párt sajtófőnöke hangsúlyozta: 

a nyár elején kezdődött átfogó munka nem csupán a tagság véleményének feltérképezésére terjed ki, hanem a Fidesz teljes szervezeti, strukturális és személyi állapotának felmérésére is.

A munkával Orbán Viktor pártelnök és az országos elnökség Lázár Jánost bízta meg, aki ennek részeként az irodák állapotát és a tagság helyzetét is vizsgálja. A jelentésnek a kommunikációs igazgató kijelentései szerint szeptemberre kell elkészülnie, ezt követően az elnökség egyik ülésén hallgatják meg Lázár János részletes beszámolóját. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

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