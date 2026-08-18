Tabukat sem kerüli a Fidesz belső vizsgálata: Orbán Viktorról is kérdezik a tagságot

A kommunikációt is keményen bírálhatja a tagság

Külön blokk foglalkozik a párt kommunikációjával. A kitöltőknek arról kell dönteniük, hogy szükség van-e közvetlenebb, modernebb és pozitívabb hangvételre, vagy alapvetően megfelelőnek tartják a jelenlegi kommunikációt.

A felmérésből az is kiderül, hogy a pártvezetés a tagság belső tájékoztatására is kíváncsi. Arra a kérdésre, hogy milyennek tartják a Fidesz szervezeten belüli kommunikációját és a tagsággal való kapcsolattartást, a válaszadók a „nagyon gyenge” és a „nagyon eredményes” közötti skálán értékelhetnek.

A párt azt is vizsgálja, honnan tájékozódnak saját tagjai. A felsorolt források között Orbán Viktor és a Fidesz Facebook-oldala, a politikusok közösségi médiás felületei, belső kommunikációs csatornák, podcastok, rádiók, híradók, hírportálok, valamint általában a közösségi média is szerepel.

Ez azért sem mellékes, mert a választási vereség után a Fidesz egyik legfontosabb kérdése lehet, hogy miként tudja a következő időszakban hatékonyabban elérni és mozgósítani saját táborát.

Orbán Viktor és a vezetők teljesítményét is osztályozzák

A kérdőívben külön értékelni kell több meghatározó fideszes politikus alkalmasságát is. A válaszadók egytől ötig osztályozhatják többek között Orbán Viktort, Lázár Jánost, Szijjártó Pétert, Gulyás Gergelyt, Navracsics Tibort és több más politikust.

A kérdések között szerepel az is, hogy a Fidesznek ki kell-e állnia minden vezetője és tisztségviselője mellett, függetlenül az ellenük felhozott vádaktól. A tagság ugyanakkor közvetlenül is üzenhet Orbán Viktornak:

a kérdőív végén külön szöveges mezőben fogalmazhatják meg, mit mondanának a párt elnökének.

Ez a blokk különösen fontos lehet a pártvezetés számára, hiszen a számszerű értékelések mellett olyan visszajelzések is érkezhetnek, amelyekből kiderülhet, hogyan látják a tagság tagjai a jelenlegi vezetői struktúrát.