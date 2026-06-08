Európai katonák indulnak Ukrajnába: itt van Zelenszkij és társai öt pontja a békéhez

Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások hónapok óta patthelyzetben vannak. Putyin többször elutasította a tűzszünetet, és Zelenszkij nyílt levelét is elutasította.

Emmanuel Macron francia elnök korábban hangsúlyozta, hogy az európaiaknak – mint Ukrajna legnagyobb támogatóinak – helyet kell kapniuk a tárgyalóasztalnál. Starmer és Macron a hajlandók koalíciójának vezetőiként dolgoznak a háború utáni biztonsági garanciákon.

Zelenszkij igyekszik növelni Európa szerepét a diplomáciában, miközben közvetlenül is üzen Putyinnak (többek között Roman Abramovicson keresztül). A Kreml jelezte, hogy nyitott az európai részvételre, de Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta közvetítőnek – ezt azonban Kijev és Brüsszel egyaránt elutasította.

Borítókép: Európai katonákat küldenének Ukrajnába (Fotó: AFP)