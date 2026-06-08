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Európai katonák indulnak Ukrajnába: itt van Zelenszkij és társai öt pontja a békéhez

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Történelmi fordulat a háborúban: európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Londonba érkezett, ahol a brit, francia és német vezetőkkel közösen öt szigorú feltételt szabtak Vlagyimir Putyinnak egy igazságos és tartós béke érdekében. A közös nyilatkozatban szerepel a többnemzetiségű – azaz európai – erő telepítése Ukrajnába a frontvonalon a tűzszünet betartatására.

Kozma Zoltán
2026. 06. 08. 6:26
Európai katonákat küldenének Ukrajnába (Fotó: AFP)
Európai katonákat küldenének Ukrajnába (Fotó: AFP)
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Az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások hónapok óta patthelyzetben vannak. Putyin többször elutasította a tűzszünetet, és Zelenszkij nyílt levelét is elutasította.

Emmanuel Macron francia elnök korábban hangsúlyozta, hogy az európaiaknak – mint Ukrajna legnagyobb támogatóinak – helyet kell kapniuk a tárgyalóasztalnál. Starmer és Macron a hajlandók koalíciójának vezetőiként dolgoznak a háború utáni biztonsági garanciákon.

Zelenszkij igyekszik növelni Európa szerepét a diplomáciában, miközben közvetlenül is üzen Putyinnak (többek között Roman Abramovicson keresztül). A Kreml jelezte, hogy nyitott az európai részvételre, de Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta közvetítőnek – ezt azonban Kijev és Brüsszel egyaránt elutasította.

 

Borítókép: Európai katonákat küldenének Ukrajnába (Fotó: AFP)

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