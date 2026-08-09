Bódog Tamás nekirontott a bírónak, óriási balhé Debrecenben - videó
Rúsz Márton játékvezető a lefújás után állította ki a Nyíregyháza edzőjét Debrecenben a labdarúgó NB I keleti rangadóján. A DVSC Dzsudzsák Balázs fejesgóljával 1-0-ra nyert, Bódog Tamásnál viszont a lefújás után elszakadt a cérna.
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