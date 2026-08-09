16 évesen gól az NB I-ben, mindez Pakson kevés volt Honvéd győzelméhez

A 65. percben Pető újabb gólt lőhetett volna, de 14 méterről óriási helyzetben nagyon csúnyán fölé durrantott. Ezt bosszulta meg a Honvéd, amely a 68. percben Somogyi Tamás 17 méterről kapásból vágta be a labdát, miután Kántor tökéletesen tette vissza neki a labdát. Ezzel lett 1-1 az állás. Somogyi Tamás még 17 éves sincs, az egyik legfiatalabb NB I-es gólszerzőt ünnepelhette a Honvéd-tábor.

Bognár György a 74. percben küldte pályára az 531. NB I-es meccsét játszó Böde Dániel. Az ő behozatala azt jelezte, hogy a Paks benne látta a gólszerzés lehetőségét. Ám nem ő, hanem Szalai József szerezte a hazaiak második gólját a 79. percben, aki szép csel után a bal alsó sarokba lőtt. Ezzel 2-1 lett a meccs állása.

Az utolsó percekben a Paks jól ült rá az állásra, de ez sem volt elég, mert a 90. percben Szabó János kezezése után tizenegyest lőhetett a Honvéd és Csontos egyenlített. Ez volt a Honvéd harmadik döntetlenje ebben a bajnokságban.

Labdarúgó NB I, 3. forduló: Paks–Honvéd 2-2.