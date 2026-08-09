NémetországháborúFriedrich Merz

Pánik Berlinben: a német belügyminiszter szerint már nyakig benne vannak a hibrid háborúban

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Súlyos figyelmeztetést adott ki a német szövetségi belügyminiszter, miután az elmúlt napokban kritikus infrastrukturális és katonai létesítményeknél történt gyanús biztonsági incidensek rázkódtatták meg az országot. Alexander Dobrindt egy vasárnapi lapinterjúban nyíltan kijelentette, hogy bár Németország formálisan nincs hagyományos fegyveres konfliktusban, a külföldi hatalmak által irányított szabotázsakciók, kibertámadások és kémtevékenységek ma már a mindennapi valóság részét képezik.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 09. 17:16
Átalakítás előtt áll a német hadsereg, mert a belügyminiszter szerint Németországot külső erők fenyegetik
Átalakítás előtt áll a német hadsereg, mert a belügyminiszter szerint Németországot külső erők fenyegetik Fotó: HANNES P. ALBERT Forrás: DPA
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Bár a német kormányzati tisztségviselők a hivatalos nyilatkozatokban még óvatosan fogalmaznak, a politikai elit és a védelmi bizottság tagjai zárt ajtók mögött és a folyosókon egyértelműen Oroszországra mutogatnak. A német külügyminisztérium belső köreiből származó információk szerint a Kreml napi szinten próbálja megzavarni a németországi politikai folyamatokat, rombolni a demokratikus intézményekbe vetett hitet és mélyíteni a társadalmi ellentéteket.

Sokan arra is felhívják a figyelmet, hogy a megszaporodott szabotázsakciók időzítése közvetlen összefüggésben állhat a közelgő szászországi és mecklenburgi tartományi választásokkal.

Németországban átalakítják a biztonsági előírásokat is (Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA)
Németországban átalakítják a biztonsági előírásokat is (Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA)

Új jogköröket kaphat a hadsereg belföldön

A helyzet tarthatatlanságát látva a berlini kormány úgy döntött, hogy azonnal átírja a nemzetbiztonsági stratégiát. Friedrich Merz német kancellár nemrégiben maga is arról beszélt, hogy a békés, nyugodt évtizedek kora végleg véget ért, és Németországnak meg kell tanulnia együtt élni a folyamatos hibrid nyomással. Első lépésként a belügyminisztérium még ebben a hónapban felállít egy új nemzeti drónvédelmi kutatóközpontot egy kelet-németországi tesztrepülőtéren, hogy kidolgozzák a kritikus gyárak és repülőterek elektronikai és fizikai védelmét.

A legjelentősebb és egyben leginkább vitatott lépés azonban a jogi környezet átalakítása, amely alapjaiban változtatná meg a német hadsereg, a Bundeswehr belföldi szerepét. Alexander Dobrindt bejelentette, hogy

a kormány egy olyan törvénymódosítási javaslaton dolgozik, amely feloldaná a jelenlegi szigorú alkotmányos korlátozásokat. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a hadsereg vészhelyzetben közvetlenül is beavatkozhatna belföldön, és fegyveres erővel lőhetné le a gyanús drónokat a védett zónák felett, ha a rendőrség eszközei már nem elegendőek. 

Ez a döntés hatalmas fordulatot jelent a második világháború utáni német jogtörténetben, de a védelmi minisztérium szerint a civil infrastruktúra elleni merényletkísérletek már nem teszik lehetővé a tétlenséget.

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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