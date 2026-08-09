Pánik Berlinben: a német belügyminiszter szerint már nyakig benne vannak a hibrid háborúban

Bár a német kormányzati tisztségviselők a hivatalos nyilatkozatokban még óvatosan fogalmaznak, a politikai elit és a védelmi bizottság tagjai zárt ajtók mögött és a folyosókon egyértelműen Oroszországra mutogatnak. A német külügyminisztérium belső köreiből származó információk szerint a Kreml napi szinten próbálja megzavarni a németországi politikai folyamatokat, rombolni a demokratikus intézményekbe vetett hitet és mélyíteni a társadalmi ellentéteket.

Sokan arra is felhívják a figyelmet, hogy a megszaporodott szabotázsakciók időzítése közvetlen összefüggésben állhat a közelgő szászországi és mecklenburgi tartományi választásokkal.

Németországban átalakítják a biztonsági előírásokat is (Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA)

Új jogköröket kaphat a hadsereg belföldön

A helyzet tarthatatlanságát látva a berlini kormány úgy döntött, hogy azonnal átírja a nemzetbiztonsági stratégiát. Friedrich Merz német kancellár nemrégiben maga is arról beszélt, hogy a békés, nyugodt évtizedek kora végleg véget ért, és Németországnak meg kell tanulnia együtt élni a folyamatos hibrid nyomással. Első lépésként a belügyminisztérium még ebben a hónapban felállít egy új nemzeti drónvédelmi kutatóközpontot egy kelet-németországi tesztrepülőtéren, hogy kidolgozzák a kritikus gyárak és repülőterek elektronikai és fizikai védelmét.

A legjelentősebb és egyben leginkább vitatott lépés azonban a jogi környezet átalakítása, amely alapjaiban változtatná meg a német hadsereg, a Bundeswehr belföldi szerepét. Alexander Dobrindt bejelentette, hogy

a kormány egy olyan törvénymódosítási javaslaton dolgozik, amely feloldaná a jelenlegi szigorú alkotmányos korlátozásokat. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a hadsereg vészhelyzetben közvetlenül is beavatkozhatna belföldön, és fegyveres erővel lőhetné le a gyanús drónokat a védett zónák felett, ha a rendőrség eszközei már nem elegendőek.

Ez a döntés hatalmas fordulatot jelent a második világháború utáni német jogtörténetben, de a védelmi minisztérium szerint a civil infrastruktúra elleni merényletkísérletek már nem teszik lehetővé a tétlenséget.