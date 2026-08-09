2100 éve nem látta ember: hihetetlen ókori kincsekre bukkantak a tengerben + videó
Szicília partjainál egy jó állapotban lévő, Krisztus előtti második vagy első századból származó római teherhajót találtak. A tengerfenéken lévő, huszonegy méter hosszú roncs legfőbb különlegessége a rakománya, ugyanis a fedélzetén és a hajótest körül csaknem ötszáz darab ókori agyagkorsó, úgynevezett amfóra fekszik érintetlenül. Az olasz kulturális miniszter szerint ez az elmúlt évek egyik legjelentősebb víz alatti régészeti felfedezése, ami teljesen új megvilágításba helyezi a Római Birodalom tengeri kereskedelmét.
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