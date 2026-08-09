DebrecenNB INyíregyháza

A legenda, Dzsudzsák Balázs intézte el a Nyíregyházát

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Roppant alacsony színvonalú mérkőzésen, Dzsudzsák Balázs fejesgólja három pontot hozott a Debrecennek, amely így elmozdult az utolsó helyről a labdarúgó NB I-ben. A Debrecen 1-0-s győzelme, de különösen Dzsudzsák gólja elképesztő érzelmeket váltott ki a hajdúsági városban.

Lantos Gábor
2026. 08. 09. 19:24
Dzsudzsák Balázs góljával nyert a Debrecen a Nyíregyháza ellen Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Labdarúgó NB I, 3. forduló: Debrecen–Nyíregyháza 1-0.  

A lefújás után a Nyíregyháza edzője, Bódog Tamás nekirontott a bírónak, többeknek sikerült csak lefogni a dühös Spartacus-trénert, míg a játékvezetőket a biztonsági emberek állták körbe, megakadályozva a nagyobb botrány kialakulását. Nem sokkal később kiderült, hogy Rusz Márton bíró a lefújás után piros lapot adott Bódognak.

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Hegyi Zoltán
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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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