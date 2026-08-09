A legenda, Dzsudzsák Balázs intézte el a Nyíregyházát

Labdarúgó NB I, 3. forduló: Debrecen–Nyíregyháza 1-0.

A lefújás után a Nyíregyháza edzője, Bódog Tamás nekirontott a bírónak, többeknek sikerült csak lefogni a dühös Spartacus-trénert, míg a játékvezetőket a biztonsági emberek állták körbe, megakadályozva a nagyobb botrány kialakulását. Nem sokkal később kiderült, hogy Rusz Márton bíró a lefújás után piros lapot adott Bódognak.