Óriási pofont kapott a tavaly még NB I-es DVTK Soroksáron
A tavasszal még NB I-ben szereplő Diósgyőr labdarúgócsapata súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett Soroksáron, a labdarúgó NB II 3. fordulójában vasárnap. A DVTK egészen biztosan nem erre számított.
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