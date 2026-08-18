Ismét jelentősen drágulnak az üzemanyagok

A Tisza-kormány az ellenkező irányba lépett

A jelenlegi helyzet kockázatainak jelentős része ráadásul már akkor is ismert volt, amikor a Tisza-kormány a pillanatnyi piaci helyzetre hivatkozva kivezette a védett üzemanyagárat. A döntés idején valóban a korábbi védett szint alá kerültek a piaci árak, ám a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a közel-keleti konfliktus miatt már akkor sem lehetett kizárni egy újabb árugrást. Azóta a kockázat valósággá vált, a kormány azonban egyelőre nem állította vissza a védett árakat. Magyar Péter júliusban már arról beszélt, hogy az áremelkedés miatt „nem kell meglepődni”, érdemi megoldást azonban azóta sem jelentettek be. Lapunk töbszöri megkeresésére sem válaszolt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium arra, milyen intézkedéssel kívánja enyhíteni a drágulás hatását, illetve hogyan kívánják például a gazdákat kárpótolni az egyre magasabb gázolajár miatt jelentkező többletköltségekért.