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Kapitány István már a gázáremelést készíti elő

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Ismét jelentősen drágulnak az üzemanyagok

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Különösen a dízelt tankolók érzik egyre inkább a védett árak kivezetését.

Magyar Nemzet
2026. 08. 18. 13:49
A dízel drágulása a gazdákat különösen érzékenyen érinti Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet
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A Tisza-kormány az ellenkező irányba lépett

A jelenlegi helyzet kockázatainak jelentős része ráadásul már akkor is ismert volt, amikor a Tisza-kormány a pillanatnyi piaci helyzetre hivatkozva kivezette a védett üzemanyagárat. A döntés idején valóban a korábbi védett szint alá kerültek a piaci árak, ám a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság és a közel-keleti konfliktus miatt már akkor sem lehetett kizárni egy újabb árugrást. Azóta a kockázat valósággá vált, a kormány azonban egyelőre nem állította vissza a védett árakat. Magyar Péter júliusban már arról beszélt, hogy az áremelkedés miatt „nem kell meglepődni”, érdemi megoldást azonban azóta sem jelentettek be. Lapunk töbszöri megkeresésére sem válaszolt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium arra, milyen intézkedéssel kívánja enyhíteni a drágulás hatását, illetve hogyan kívánják például a gazdákat kárpótolni az egyre magasabb gázolajár miatt jelentkező többletköltségekért.

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Hegyi Zoltán
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A levél lényege a végén, a könnyes búcsúban rejtezik. Hogy legyek munkanélküli.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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