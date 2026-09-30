Azonnali áfacsökkentést ígért Magyar Péter – most időpontot sem mond a kormány

Kármánék most nem mondtak semmit

De lépjünk el a nyári választól, az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése ugyanis a minap is előkerült, miután a Mi Hazánk képviselője, Dócs Dávid írásbeli kérdést tett fel a témában Kármán András pénzügyminiszternek. A tárcavezető nevében helyettese, Boda Nikoletta államtitkár válaszolt, ám lényegében nem mondott semmit. Illetve mégis. Rögzítette például:

a kormány fenntartja azt a vállalását, hogy a jelenleg 27 százalékos általános forgalmi adó alá tartozó egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkenti.

Boda ugyanakkor szeptember végén sokkal homályosabban fogalmazott, mint az agrártárca július utolsó napjaiban. Az államtitkár ugyanis arról írt, hogy a termékkör pontos meghatározása, az intézkedés költségvetési hatásának feltárása, valamint a végrehajtási részletszabályok megalkotása gondos előkészítést igényelnek. Tehát itt már szó sem esett a 140-150 milliárd forintos összegről. A Pénzügyminisztérium államtitkára megjegyezte azt is: vizsgálják, miként érhető el, hogy az adócsökkentés ténylegesen megjelenjen a fogyasztói árakban és annak előnye, vagyis a pénz, ne tűnjön el a kereskedelemben. „Az áfacsökkentésre tett vállalásunkat is teljesíteni fogjuk” – húzta alá végül, mindenféle időpont említése nélkül.

Boda Nikoletta válasza arra utal, hogy az áfacsökkentés az azonnal helyett valamikor a jövőben történik majd meg: 2027-ben, netán később, esetleg több lépcsőben.

Van több is

Nem ez az egyetlen olyan választási ígéret, amelynél a kampányban hangoztatott azonnali bevezetés valójában hónapokat, adott esetben éveket jelenthet. A leglátványosabb ilyen eset a családi pótlék megduplázása, amelyről Magyar Péter a kampányban még azonnali lépésként beszélt, minapi rádióinterjújában viszont már csupán annyit ígért, hogy jövőre jelentős mértékben emelik a juttatást. Összeget, arányt nem említett. Nyilván nem véletlenül.