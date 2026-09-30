Azonnali áfacsökkentést ígért Magyar Péter – most időpontot sem mond a kormány

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Nyáron még azt közölte lapunkkal az agrártárca, hogy a költségvetés stabilizálása után kerülhet sor az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésére, a Pénzügyminisztérium ugyanakkor a minap már nem is utalt arra, mikor léphet életbe az intézkedés. Korábban arról volt szó, hogy 140-150 milliárd forintba kerülhet a lépés, a pénzügyi tárca azonban most ezt is csupán mint vizsgálandó kérdést említette. Bő négy hónappal a kormányalakítás után tehát egyelőre nincs komolyan vehető konkrétum az egyik olyan kampányígéret ügyében, amelynek megvalósítását a választás előtt azonnaliként jelölte meg a Tisza és annak vezetője. Persze nem az áfaügy az egyetlen kampányvállalás, amelyben azonnali döntést ígért Magyar Péter, de hosszú időbe, akár évekbe is telhet, amíg tényleg valóra váltják.

Jakubász Tamás
2026. 09. 30. 5:40
Mikor lesz az áfa 5 százalék? Azonnal biztosan nem. Fotó: Havran Zoltán

Kármánék most nem mondtak semmit

De lépjünk el a nyári választól, az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése ugyanis a minap is előkerült, miután a Mi Hazánk képviselője, Dócs Dávid írásbeli kérdést tett fel a témában Kármán András pénzügyminiszternek. A tárcavezető nevében helyettese, Boda Nikoletta államtitkár válaszolt, ám lényegében nem mondott semmit. Illetve mégis. Rögzítette például:

a kormány fenntartja azt a vállalását, hogy a jelenleg 27 százalékos általános forgalmi adó alá tartozó egészséges élelmiszerek áfáját 5 százalékra csökkenti.

Boda ugyanakkor szeptember végén sokkal homályosabban fogalmazott, mint az agrártárca július utolsó napjaiban. Az államtitkár ugyanis arról írt, hogy a termékkör pontos meghatározása, az intézkedés költségvetési hatásának feltárása, valamint a végrehajtási részletszabályok megalkotása gondos előkészítést igényelnek. Tehát itt már szó sem esett a 140-150 milliárd forintos összegről. A Pénzügyminisztérium államtitkára megjegyezte azt is: vizsgálják, miként érhető el, hogy az adócsökkentés ténylegesen megjelenjen a fogyasztói árakban és annak előnye, vagyis a pénz, ne tűnjön el a kereskedelemben. „Az áfacsökkentésre tett vállalásunkat is teljesíteni fogjuk” – húzta alá végül, mindenféle időpont említése nélkül.

Boda Nikoletta válasza arra utal, hogy az áfacsökkentés az azonnal helyett valamikor a jövőben történik majd meg: 2027-ben, netán később, esetleg több lépcsőben.

Van több is

Nem ez az egyetlen olyan választási ígéret, amelynél a kampányban hangoztatott azonnali bevezetés valójában hónapokat, adott esetben éveket jelenthet. A leglátványosabb ilyen eset a családi pótlék megduplázása, amelyről Magyar Péter a kampányban még azonnali lépésként beszélt, minapi rádióinterjújában viszont már csupán annyit ígért, hogy jövőre jelentős mértékben emelik a juttatást. Összeget, arányt nem említett. Nyilván nem véletlenül.

A minimálbér megkétszerezéséről pedig ennyit sem hallani. A mai miniszterelnök még 2024-ben azt ígérte, hogy kormányra kerülve 2027-től megduplázzák a minimálbért, ami akkor 266 800 forint volt. Arról egyelőre egy kósza hang sem hangzott el, hogy 2027-ben a Tisza döntése nyomán 533 600 forintra nőne a legkisebb kereset Magyarországon.

 

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