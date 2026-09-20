„A Tisza hazudott a kampányban, átverte a magyar embereket”

Palóc André (Fotó: Mirkó István)

– Akad ugyanakkor a javaslatban egy 300 milliárdos elvonásról szóló rész. A kormányzat közlése szerint az állam működésén elérhető megtakarításról van szó.

– Ez a mozzanat kifejezetten árulkodó. Először is érdekes a dramaturgia. Egy hétfői napon nyújtották be az indítványt, ám azok a gazdasági lapok, amelyek az előző kormány minden döntést a legapróbb részletekig azonnal elemeztek, most egy napig hallgattak a 300 milliárdos megszorításról. Ez ugyanis megszorítás. Ugyan a javaslat elegánsan fogalmaz és azt tartalmazza, hogy egyes minisztériumokra befizetési kötelezettséget rónak ki, ám ez magyarul azt jelenti, hogy elvesznek a tárcáktól pénzt, amelyből eredetileg közfeladatokat finanszíroztak volna. Az oktatás, a közlekedés, az egészségügy és akár a közbiztonság is a kárvallottak között lehet. Hogy konkrétan mely területektől vonnak el forrást – és ez a másik érdekesség – még nem ismert, a kormány ugyanis titkolja. A parlament tehát úgy szavaz majd az idei költségvetés módosításáról, hogy a kabinet nem mondja meg, honnan vonnak el 300 milliárdot, ez október közepéig derül majd csak ki.

Azt viszont már most tudni, hogy a pénzt végső soron az emberektől veszik el, a közszolgáltatásokat ugyanis a lakosság veszi igénybe.

– Az is tudott, hogy az államadósságot eközben növelné a kabinet.

– Sőt, már növelte is. Csak júliusban több mint 2600 milliárd forinttal emelkedett az államadósság. Ha az összeget a gyermekes családokra vetítem, azt kapom, hogy minden egyes családot minden egyes napon hetvenezer forinttal adósított el a Tisza júliusban.

– Kering a nyilvánosságban egy másik hasonló számítás is. Ez a kormányé és arról szól, hogy ha megérkeznek az eddig blokkolt uniós források, akkor állampolgáronként nyolcszázezer forinthoz jut az ország. A számítással nyilván azt szerették volna érzékeltetni, hogy a summa hatalmas. A jelek szerint azonban akadtak olyanok, akik komolyan, ilyen értelemben készpénznek vették az állítást, és arról kezdtek el tájékozódni, hogyan kaphatják meg valóban az összeget.