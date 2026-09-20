„A Tisza hazudott a kampányban, átverte a magyar embereket”

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A Tisza-kormány cserben hagyta az autósok háromnegyedét, ráadásul érkezik egy kilencvenmilliárd forintos adóemelés – nyilatkozta a Magyar Nemzet hetilapjában megjelent interjúban Palóc André. A Fidesz gazdaságpolitikusa szerint egyre több embernek válhat világossá, hogy a valóság és Magyar Péter kampányígéretei között egyre nagyobb a szakadék. A parlamenti képviselő úgy látja: a becsapott emberek száma folyamatosan nő.

Jakubász Tamás
2026. 09. 20. 5:52
Palóc André: Az elmúlt hónapok alapján azt láthatjuk, hogy a Tiszától csupán vagdalkozásra és az emberek becsapására futja. Fotó: Mirkó István
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20260910 Budapest Palóc André a Fidesz gazdasági ügyekért felelős országgyűlési képviselője fotó: Mirkó István (MI) Magyar Nemzet
Palóc André (Fotó: Mirkó István)

– Akad ugyanakkor a javaslatban egy 300 milliárdos elvonásról szóló rész. A kormányzat közlése szerint az állam működésén elérhető megtakarításról van szó.

– Ez a mozzanat kifejezetten árulkodó. Először is érdekes a dramaturgia. Egy hétfői napon nyújtották be az indítványt, ám azok a gazdasági lapok, amelyek az előző kormány minden döntést a legapróbb részletekig azonnal elemeztek, most egy napig hallgattak a 300 milliárdos megszorításról. Ez ugyanis megszorítás. Ugyan a javaslat elegánsan fogalmaz és azt tartalmazza, hogy egyes minisztériumokra befizetési kötelezettséget rónak ki, ám ez magyarul azt jelenti, hogy elvesznek a tárcáktól pénzt, amelyből eredetileg közfeladatokat finanszíroztak volna. Az oktatás, a közlekedés, az egészségügy és akár a közbiztonság is a kárvallottak között lehet. Hogy konkrétan mely területektől vonnak el forrást – és ez a másik érdekesség – még nem ismert, a kormány ugyanis titkolja. A parlament tehát úgy szavaz majd az idei költségvetés módosításáról, hogy a kabinet nem mondja meg, honnan vonnak el 300 milliárdot, ez október közepéig derül majd csak ki.

Azt viszont már most tudni, hogy a pénzt végső soron az emberektől veszik el, a közszolgáltatásokat ugyanis a lakosság veszi igénybe.

– Az is tudott, hogy az államadósságot eközben növelné a kabinet.

– Sőt, már növelte is. Csak júliusban több mint 2600 milliárd forinttal emelkedett az államadósság. Ha az összeget a gyermekes családokra vetítem, azt kapom, hogy minden egyes családot minden egyes napon hetvenezer forinttal adósított el a Tisza júliusban.

– Kering a nyilvánosságban egy másik hasonló számítás is. Ez a kormányé és arról szól, hogy ha megérkeznek az eddig blokkolt uniós források, akkor állampolgáronként nyolcszázezer forinthoz jut az ország. A számítással nyilván azt szerették volna érzékeltetni, hogy a summa hatalmas. A jelek szerint azonban akadtak olyanok, akik komolyan, ilyen értelemben készpénznek vették az állítást, és arról kezdtek el tájékozódni, hogyan kaphatják meg valóban az összeget.

– Azt kell mondanom, az érintettek joggal követelnek pénzt a kormánytól. Személyesen a mostani miniszterelnök ígért a kampányban különféle juttatásokat számos társadalmi rétegnek, nem egyszer időpontot megnevezve és szinte forintra pontosan.

Az emberek alappal várják el, hogy a kormány teljesítse a kampányban vállalt ígéreteit, ám egyre többeknek válhat világossá, hogy a valóság és Magyar Péter korábbi állításai között egyre nagyobb a szakadék.

A becsapott emberek száma nőttön nő.

– A kedélyeket borzoló egyik legújabb intézkedés a dízelautó-tulajdonosoknak szóló, négy hónapon át járó ötezer forintos juttatás. Ennek előzménye az volt, hogy bár a miniszterelnök májusban azt ígérte, megtartják az üzemanyagok védett árát, júniusban mégis eltörölték azt. Ez lehet a Tisza egyik legnagyobb gazdasági baklövése?

– Volt valami, ami működött: a védett árak megvédték a családokat és a gazdaságot az üzemanyagárak kilengésétől. A kormány ezt kivezette, helyette most úgy ad támogatást a rekordmagas árak miatt, hogy abból az autósok háromnegyede nem részesül, ráadásul a zsebpénznek beillő, havi ötezer forintos támogatásnak a többszörösét szedik be egy újabb jövedékiadó-emeléssel.

Ami biztos: a Tisza hazudott a kampányban, átverte a magyar embereket és az elhibázott döntéseik árát a családok és a vállalkozások fizetik meg.

Hortay Olivér Palóc André eskü
A parlamenti eskütétel alkalmával Hortay Olivérrel. (Forrás: Facebook)

– Az üzemanyagárak kapcsán érdemes megjegyezni, hogy az energetikai tárcát az a Kapitány István vezeti, akit annak idején úgy mutatott be a tiszás nyilvánosság, mint a globális energiapiac egyik legfelkészültebb szakemberét.

– Nem ismerem jól a minisztert, annyit viszont tudok róla, hogy amikor Hortay Olivér képviselőtársam kérdezte őt az üzemanyagárakról vagy a gázbeszerzésről, Kapitány István kevésbé szakmai, mint inkább személyeskedő választ adott. Ez arra utal, hogy szakmai érvei nincsenek.

S ez nem stílusvita: ha egy energetikai miniszter egy energetikai témájú kérdésére nem energetikai megközelítésű feleletet ad, az azt jelenti, hogy nincsenek jó válaszai. Ha ugyanis lennének, kitenné az asztalra.

Az elmúlt hónapok alapján azt láthatjuk, hogy a Tiszától csupán vagdalkozásra és az emberek becsapására futja. 

Ebből is duplázást ígért Magyar Péter

Annyi ígéretet tett a kampányban Magyar Péter, hogy a többségét talán már el is felejtették a választók. Ez történhetett a minimálbérrel kapcsolatos vállalással is, szinte egyáltalán nem hallani ugyanis Magyar Péter 2024. szeptember 8-án írásban is megfogalmazott ígéretéről. A mostani miniszterelnök aznap azt írta, hogy „a Tisza-kormány 2027-től duplájára emeli a jelenleg 266 800 forintos minimálbért, és azért fogunk dolgozni, hogy a kormányzati ciklus végére egymillió forint lehessen a minimálbér összege Magyarországon”. Hozzátette: ez a feszített tempójú béremelés a magyar tulajdonú mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára csak jelentős adó- és járulékteher-csökkentéssel és támogatás mellett lesz kigazdálkodható. Az ütem valóban nem hétköznapi: Magyar Péter akkori, ma nemigen hangoztatott terve szerint 2027 körül 533 ezer forint fölé nőne a legkisebb fizetés, ami a ciklus végére ismét megduplázódhatna.

 

Palóc Andrékampányígéretüzemanyagár

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