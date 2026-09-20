Egy uralkodó, aki a halállal sem tud megbékélni

A címszerepet Szűcs Ervin alakítja, mellette Varga Csilla, Albert Csilla, Váta Lóránd, Daradics Hannah és Sinkó Ferenc látható a színpadon. Az előadás díszletét Both András, jelmezeit Balogh Angéla tervezte, zenéjét Boros Csaba szerezte. A mozgástervező Sinkó Ferenc, a fénytervező Groza Romeo, a bábkészítő Varga-Járó Ilona, a rendezőasszisztens pedig Képíró Dorottya. A produkció Gera György magyar fordításának felhasználásával készült.

Fotó: Biró István / Kolozsvári Állami Magyar Színház

Várna után Bukarestben és Kolozsváron is bemutatják az előadást

A várnai vendégjátékot követően további két fesztiválon is szerepel A király halódik. A Kolozsvári Állami Magyar Színház tájékoztatása szerint a produkciót októberben a bukaresti 36. Országos Színházi Fesztiválon, novemberben pedig a 10. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválon láthatja a közönség. A bukaresti színházi találkozót október 16. és 25. között rendezik meg. A fesztivál idei válogatását Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac és Sebastian-Vlad Popa színikritikusok állították össze. A kolozsvári társulat novemberben saját nemzetközi színházi fesztiválján is bemutatja Ionesco drámáját. Az Interferenciák a különböző országokból érkező színházi alkotók és társulatok találkozóhelye, amelynek programjában a hazai produkciók mellett külföldi előadások is szerepelnek. A várnai vendégjátékra az Eventim oldalán vásárolhatók jegyek. A kolozsvári közönség legközelebb október 9-én, pénteken este nyolc órától láthatja A király halódik című előadást a színház nagyszínpadán.