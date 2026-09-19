Erik Truffaz és Barabás Lőrinc közös koncertjével kezdődik az Újbuda Jazz Fesztivál

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Három napon át a jazzé és a műfaji határokat átlépő zenei kísérleteké lesz a főszerep Újbudán. Szeptember 24. és 26. között az A38 Hajón és a Fonó Budai Zeneházban rendezik meg az Újbuda Jazz Fesztivált, amelynek idei programjában a nemzetközileg ismert előadók mellett a hazai jazzélet fiatal tehetségei is helyet kapnak. A rendezvényt Erik Truffaz és Barabás Lőrinc közös koncertje nyitja, amellyel John Coltrane születésének századik évfordulója előtt tisztelegnek.

Viland Gabriella
2026. 09. 19. 14:39
Fotó: ADAM CSORDAS
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Pszichedelikus rock és szabad improvizáció

A nyitónapon az A38 Hajó tetőteraszán a Fusion Maze lép fel Lukács Peta közreműködésével, valamint a Lawn Dogs is koncertet ad. A két formáció zenéjében a jazz mellett a rock, a funk, az ambient és az elektronikus zene hatásai is megjelennek. Szeptember 25-én a Sickpicnic és a Négyessy Barnabás Quartet koncertjével folytatódik a fesztivál az A38 Orr stúdiójában. A fellépők a megkomponált zenei részletek és a szabad improvizáció lehetőségeit járják körül. Az esti programban a The Qualitons adja őszi nagykoncertjét, amelyet az Eskimo Lunettes fellépése vezet fel. A The Qualitons zenéjében a hatvanas és hetvenes évek pszichedelikus rockja, a garázsrock és a soul hatásai keverednek. Az A38 Hajó fesztiválprogramja szeptember 26-án a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synesthetic Music Trio koncertjével zárul. A Decolonize Your Mind Society a nem európai zenei hagyományokból, a szokatlan hangolásokból és az amerikai minimalizmusból is merít, miközben a pszichedelikus és rituális zene elemeit is felhasználja.

Fiatal tehetségek a Fonóban

A fesztivál utolsó napján a Fonó Budai Zeneházban is koncertekkel várják a közönséget. Szeptember 26-án Őri-Kiss Botond és NovaN visszatérő vendégként lép színpadra, míg a Bala Marea első alkalommal mutatkozik be a Fonóban. Az est programjában a zongorára épülő kísérletező produkciók és a fiatal jazzmuzsikusok saját szerzeményei kapnak helyet. Őri-Kiss Botond zeneszerző-zongorista új koncertanyagában az akusztikus zongorát analóg szekvenciákkal és improvizációval kapcsolja össze. A Music for Left & Right című lemezének zenei világából kiinduló műsor új, ritmikusabb tételekkel egészül ki, amelyek a koncert során is folyamatosan alakulnak. A Dely Viktória vezette Bala Marea főként saját szerzeményeket játszik. A Zeneakadémián végzett fiatal jazzmuzsikusokból álló formáció zenéjében a jazz és a könnyűzene mellett a vokális megoldások, a szokatlan ritmusok és a hangsúlyos basszusmenetek is meghatározó szerepet kapnak. Az együttes ezen az estén lép először a Fonó közönsége elé. NovaN, azaz Novai Gábor számára  már ismerős a helyszín, korábban saját klubot is rendezett a budai zeneházban. A zongorista zenéjében a jazz, a neoklasszikus zene és a pszichedelikus hangzásvilág találkozik. Előadásában a zongorajátékot folyamatosan változó, többrétegű zenei környezet egészíti ki.

Az Újbuda Jazz Fesztivál szeptember 24. és 26. között az A38 Hajón és a Fonó Budai Zeneházban várja a közönséget. A részletes program és a jegyvásárlással kapcsolatos információk az A38 Hajó  és a Fonó Budai Zeneház honlapján érhetők el.

 

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