Erik Truffaz és Barabás Lőrinc közös koncertjével kezdődik az Újbuda Jazz Fesztivál

Fiatal tehetségek a Fonóban

A fesztivál utolsó napján a Fonó Budai Zeneházban is koncertekkel várják a közönséget. Szeptember 26-án Őri-Kiss Botond és NovaN visszatérő vendégként lép színpadra, míg a Bala Marea első alkalommal mutatkozik be a Fonóban. Az est programjában a zongorára épülő kísérletező produkciók és a fiatal jazzmuzsikusok saját szerzeményei kapnak helyet. Őri-Kiss Botond zeneszerző-zongorista új koncertanyagában az akusztikus zongorát analóg szekvenciákkal és improvizációval kapcsolja össze. A Music for Left & Right című lemezének zenei világából kiinduló műsor új, ritmikusabb tételekkel egészül ki, amelyek a koncert során is folyamatosan alakulnak. A Dely Viktória vezette Bala Marea főként saját szerzeményeket játszik. A Zeneakadémián végzett fiatal jazzmuzsikusokból álló formáció zenéjében a jazz és a könnyűzene mellett a vokális megoldások, a szokatlan ritmusok és a hangsúlyos basszusmenetek is meghatározó szerepet kapnak. Az együttes ezen az estén lép először a Fonó közönsége elé. NovaN, azaz Novai Gábor számára már ismerős a helyszín, korábban saját klubot is rendezett a budai zeneházban. A zongorista zenéjében a jazz, a neoklasszikus zene és a pszichedelikus hangzásvilág találkozik. Előadásában a zongorajátékot folyamatosan változó, többrétegű zenei környezet egészíti ki.

Az Újbuda Jazz Fesztivál szeptember 24. és 26. között az A38 Hajón és a Fonó Budai Zeneházban várja a közönséget. A részletes program és a jegyvásárlással kapcsolatos információk az A38 Hajó és a Fonó Budai Zeneház honlapján érhetők el.