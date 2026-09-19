Erik Truffaz és Barabás Lőrinc közös koncertjével kezdődik az Újbuda Jazz Fesztivál

Pszichedelikus rock és szabad improvizáció
A nyitónapon az A38 Hajó tetőteraszán a Fusion Maze lép fel Lukács Peta közreműködésével, valamint a Lawn Dogs is koncertet ad. A két formáció zenéjében a jazz mellett a rock, a funk, az ambient és az elektronikus zene hatásai is megjelennek. Szeptember 25-én a Sickpicnic és a Négyessy Barnabás Quartet koncertjével folytatódik a fesztivál az A38 Orr stúdiójában. A fellépők a megkomponált zenei részletek és a szabad improvizáció lehetőségeit járják körül. Az esti programban a The Qualitons adja őszi nagykoncertjét, amelyet az Eskimo Lunettes fellépése vezet fel. A The Qualitons zenéjében a hatvanas és hetvenes évek pszichedelikus rockja, a garázsrock és a soul hatásai keverednek. Az A38 Hajó fesztiválprogramja szeptember 26-án a Decolonize Your Mind Society és az osztrák Synesthetic Music Trio koncertjével zárul. A Decolonize Your Mind Society a nem európai zenei hagyományokból, a szokatlan hangolásokból és az amerikai minimalizmusból is merít, miközben a pszichedelikus és rituális zene elemeit is felhasználja.
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