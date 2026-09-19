Érik a kudarc: A dráguló gázolaj miatt egyre kevesebbet ér Magyar Péterék dízeltámogatása

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Jelenleg szinte pontosan hét liter gázolajat lehet venni abból a támogatásból, amellyel a kormány kompenzálni szeretné a dízel árának drámai emelkedését. A tiszás többség előbb a nyáron kapkodva eltörölte a védett árakat, majd amikor a dízel ára szárnyalni kezdett, igyekezett kialakítani új támogatási formát. Ám amíg ez megtörtént, a dízel folyamatosan drágult: mára majdnem 100 forinttal többe kerül egy liter, mint a védett ár idején. Ráadásul a Tisza-féle dízeltámogatás körül több súlyos hiba is látszik, ezek egyike éppen az, hogy miért a 150 lóerős autók üzembentartóit, tulajdonosait támogatják. A részletszabályok péntek este váltak ismertté, ezeket – a kritizált pontokkal együtt – be is mutatjuk.

2026. 09. 19. 11:47
dízeltámogatás 20260310 Budapest Benzinárstop.A kormány védett árat vezetett be a benzinkutakon. A benzin ára 595 forint, míg a gázolaj ára 615 forint lesz. foto: Vémi Zoltán VZ MW
Hét litert ér a támogatás. De csak most. Fotó: Vémi Zoltán
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A kampány lement, a Tisza választást nyert, majd Magyar Péter az új kormány Ópusztaszeren megtartott első ülése után, május 13-án azt közölte, hogy a védett üzemanyagár a lakosságnak továbbra is elérhető lesz. Ehhez képest egy hónap múlva, június 17-én a miniszterelnök a közösségi oldalán már arról írt, hogy mivel azon a héten várhatóan 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, a kormány kezdeményezi a védett ár kivezetését.

Erre nem is kellett sokat várni, az Országgyűlés tiszás többsége június 27-ével megszüntette az intézkedést.

Már akkor látszott, hogy a kormány hibázott, az iráni-amerikai konfliktus ugyanis nem csitult, a harcok kiújulásával a világpiaci olajárak megindultak felfelé. Egy hónap sem kellett ahhoz, hogy az üzemanyagok hazai átlagára áttörje a korábbi védett szintet: a benzint július 21-én literenként 598 forintért, dízelt 618 forintért lehetett megvenni.

Az augusztus nyugodtabb viszonyokat hozott, a szeptember viszont nem: szeptember 9-ére a gázolaj országos átlagára átlépte a lélektaninak tartott 700 forintos határt. A kormány éppen arra a napra ígérte, hogy bejelent valamilyen intézkedést. Erre azonban még két napot várni kellett, a miniszterelnök szeptember 11-én tudatta a nyilvánossággal a dízeltámogatás egyes részleteit.

Súlyos hibák sora

Az ötlet és a közlése körül öt súlyos hiba is jelentkezett.

A legsúlyosabbnak az nevezhető, hogy – miként arra Magyar Péter külön utalt – a kormány számításai szerint egy átlagos magyar család egy hónapban csak egyszer tankol. Ebből indultak ki a támogatás összegének meghatározásakor: azért adnak havi ötezer forintot az érintetteknek, mert ekkora a különbözet a korábbi védett ár és a szeptember eleji piaci ár között havi egy tankolással számolva.

Csakhogy az utóbbi években készült és a nyilvánosságban szélesebb körben bemutatott kutatások arról szóltak, hogy a többség legalább kétszer tankol.

S ha még mindez nem lenne elég, a dízel ára folyamatosan emelkedik. Szeptember 4-én például – tíz forint drágulás után – 688 forint volt a gázolaj átlagára. Négy nappal később már 697 forintot kértek egy literért, a következő napon pedig 700 felett járt az átlagár. A folyamat azóta sem állt meg: a mértékadónak tartott Holtankoljak.hu adatai szerint pénteken 709 forintba került átlagosan egy liter gázolaj.

A havi ötezer forintos támogatás így ma szinte pontosan hét liter dízelre elég úgy, hogy a piaci ár lassan száz forinttal haladja meg a Magyar Péterék által eltörölt védett árat.

 

Második hiba, a 150 ló

A másik súlyos hibának a 150 lóerős előírás nevezhető. „Nem célunk, és nem is feladatunk a nagy teljesítményű, drága gépjárművek tankolásához hozzájárulni a magyar adófizetők pénzén” – mondta a bejelentéskor a miniszterelnök, amihez Kapitány István energiaügyi miniszter egy másik videóban annyit tett hozzá: a kormány nem támogatja a luxust.

Csakhogy tulajdonképpen de.

Ugyanis 150 lóerő alatt is kerülnek forgalomba drága, akár több tízmillió forint vételárú autók, miközben vannak a megszabott határ felett csupán pár milliót érő, akár hétszemélyes használt dízelek. Vagyis miközben támogatja a kormány a luxust is, sok, nagycsaládosok által használt autó kimaradt.

A harmadik súlyos hiba, hogy a fuvarozók kimaradtak a támogatásból. Az érdekképviseletek tüntetést is kilátásba helyeztek, erre pedig a kormánynak is lépnie kellett. Szombaton arról számoltunk be, hogy megvan az időpontja annak, mikor ülhetnek le tárgyalni az érdekképviseletek a kabinettel.

 

dízelvédett árüzemanyagár

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