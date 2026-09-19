Érik a kudarc: A dráguló gázolaj miatt egyre kevesebbet ér Magyar Péterék dízeltámogatása

A kampány lement, a Tisza választást nyert, majd Magyar Péter az új kormány Ópusztaszeren megtartott első ülése után, május 13-án azt közölte, hogy a védett üzemanyagár a lakosságnak továbbra is elérhető lesz. Ehhez képest egy hónap múlva, június 17-én a miniszterelnök a közösségi oldalán már arról írt, hogy mivel azon a héten várhatóan 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, a kormány kezdeményezi a védett ár kivezetését.

Erre nem is kellett sokat várni, az Országgyűlés tiszás többsége június 27-ével megszüntette az intézkedést.

Már akkor látszott, hogy a kormány hibázott, az iráni-amerikai konfliktus ugyanis nem csitult, a harcok kiújulásával a világpiaci olajárak megindultak felfelé. Egy hónap sem kellett ahhoz, hogy az üzemanyagok hazai átlagára áttörje a korábbi védett szintet: a benzint július 21-én literenként 598 forintért, dízelt 618 forintért lehetett megvenni.

Az augusztus nyugodtabb viszonyokat hozott, a szeptember viszont nem: szeptember 9-ére a gázolaj országos átlagára átlépte a lélektaninak tartott 700 forintos határt. A kormány éppen arra a napra ígérte, hogy bejelent valamilyen intézkedést. Erre azonban még két napot várni kellett, a miniszterelnök szeptember 11-én tudatta a nyilvánossággal a dízeltámogatás egyes részleteit.

Súlyos hibák sora

Az ötlet és a közlése körül öt súlyos hiba is jelentkezett.

A legsúlyosabbnak az nevezhető, hogy – miként arra Magyar Péter külön utalt – a kormány számításai szerint egy átlagos magyar család egy hónapban csak egyszer tankol. Ebből indultak ki a támogatás összegének meghatározásakor: azért adnak havi ötezer forintot az érintetteknek, mert ekkora a különbözet a korábbi védett ár és a szeptember eleji piaci ár között havi egy tankolással számolva.

Csakhogy az utóbbi években készült és a nyilvánosságban szélesebb körben bemutatott kutatások arról szóltak, hogy a többség legalább kétszer tankol.

S ha még mindez nem lenne elég, a dízel ára folyamatosan emelkedik. Szeptember 4-én például – tíz forint drágulás után – 688 forint volt a gázolaj átlagára. Négy nappal később már 697 forintot kértek egy literért, a következő napon pedig 700 felett járt az átlagár. A folyamat azóta sem állt meg: a mértékadónak tartott Holtankoljak.hu adatai szerint pénteken 709 forintba került átlagosan egy liter gázolaj.